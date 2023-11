World of WarCraft: Eine Konsolenversion ist "stets ein Thema" für Blizzard

World of Warcraft: Über Konsolen denkt Blizzard immer nach

Seit fast 20 Jahren treibtsein Unwesen, aber bislang exklusiv nur auf dem PC. Trotz immer wieder aufkommender Gerüchte, hat Blizzards Online-Rollenspiel nie den Weg auf diegeschafft. In Zukunft könnte sich das eventuell ändern.Immerhin hat der traditionsreiche Entwickler noch lange nicht mit WoW abgeschlossen. Auf derkündigte das Team gleichan, die sich allesamt der neuen Weltenseelen-Saga unterordnen. Derfolgen, ehe in den Folgejahrenundveröffentlicht werden. Möglicherweise dann auch für dieDies deutet zumindest ein wenig Blizzards, Executive Producer für World of Warcraft, in einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von gamesradar an. Intern würde man stets über einedes Dauerbrenners nachdenken, zudem sehe man sich bezüglich der technischen Hürden gut aufgestellt. Dennoch sei eine solche Umsetzung kein einfaches Unterfangen, vor allem dasmüsse "für ein Konsolenpublikum wahrscheinlich anders sein."Im Fokus stehen für Blizzard sowieso erst einmal die neuen Erweiterungen, mit denen World of Warcraft auch über die nächsten Jahre frisch gehalten werden soll. Damit, so Longdale, hätte man schon "genug um die Ohren". Aber "natürlich" würde man über eine Konsolenversion nachdenken., ergänzt sie lachend bei gamesradar.Damit spricht Longdale keinen so unwichtigen Punkt an:, wodurch eine Konsolenportierung eventuell nur für dieerfolgen könnte Allerdings heißt es von ihr, dass man bislang keinen großen Kontakt zu den Xbox Game Studios hatte, denn schließlich wurde die Übernahme erst Anfang Oktober finalisiert. Demnach konnte man auf der BlizzCon 2023 keine konkreten Ankündigungen vortragen, auch nicht in Bezug auf denDas gilt übrigens nicht nur für World of Warcraft: Auch zu einer. Hierzu wird es aller Voraussicht nach erst 2024 ausführliche Informationen geben.