World of Warcraft: „Zum Glück sind wir diesen trostlosen Teil los.“

Künstliche Intelligenz ist auch in der Gamingwelt in aller Munde – sei es in denen der NPCs, die derart generierten Content von sich geben, oder bei den Fans, die sich aufregen, dass Konzeptkunst offensichtlich mit AI-Tools erstellt wurden. Selbst bei einem renommierten Franchise wiekommt man ohne nicht mehr aus.Zwar sträube man sich dagegen, generative KI zu nutzen, so versichert Franchise Director John Hight; allerdings hätten entsprechende Programm einige, was die Arbeit für viele Entwickler angenehmer macht.Hight bezeichnet künstliche Intelligenz als. Spezifisch ging er dabei auf Programme ein, die man bei World of Warcraft-Entwicklerstudio Blizzard schon länger verwendet und die stetig besser werden. „Wir setzen maschinelles Lernen in Bereichen ein, die von Menschen nicht oder nur sehr umständlich erlernt werden können“, so Hight (via IGN ).Als Beispiel nannte er die Anpassung von Rüstungen an Charaktere und Rassen, von denen es so viele in dem Spiel gibt. „Wenn die Rüstung zuerst auf Menschen zugeschnitten wird, müssen die Künstler alles noch einmal durchgehen und, an Hörner und Rüssel und so weiter. Das ist keine spannende Arbeit.“Vor ein paar Jahren haben man sich daher gefragt, ob man diesen Teil nicht ein Programm machen lassen könne, dasübernimmt, sodass nur noch menschliches Finetuning nötig ist. „Das ist uns sogar ziemlich gut gelungen. Dadurch können wir jetzt viel mehr Arten von Rüstungen herstellen. Und die Künstler lieben es und sagen: ‚Zum Glück sind wir diesen trostlosen Teil losgeworden.‘“KI habe laut Hight außerdem geholfen NPCs im Tutorial Level „Exil“, wo sich WoW-Neulinge mit den Dungeons vertraut machen können, weiterzuentwickeln. Weiter wolle man aber nicht gehen. „Ichund was in der Entstehung im Kopf eines Künstlers vorgeht. Ich glaube aber, die Künstler im Team haben die Befürchtung, dass KI eingesetzt werden könnte, um sie hinauszudrängen oder ihre Werke ohne ihr Einverständnis nutzen. Wir klären die Rechtsfragen, inwieweit wir diese Technologie nutzen könnten; aber wir nutzen keine generative KI in World of Warcraft.“