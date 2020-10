Agatha Christie: The ABC Murders: Detektivabenteuer für Switch erschienen

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von Agatha Christie: The ABC Murders auf PC, PS4 und Xbox One erscheint das Detektivabenteuer heute für Switch (Preis: 39,99 Euro) - sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form im eShop Die Umsetzung durch das französische Studio Tower Five umfasst neue Lichteffekte, überarbeitetes Sounddesign, ein "besser" zur künstlerischen Umsetzung des Spiels passendes Anti-Aliasing (Kanten-Glättung) und verschiedene Tutorials, die den Spieleinstieg erleichtern sollen. Außerdem ist von "flüssigerem Gameplay" und einem neuen Interface die Rede.Unseren Test der PC-, PS4- und Xbox-One-Versionen findet ihr hier Publisher: "Spieler/innen schlüpfen in diesem auf einem Romanklassiker von Agatha Christie basierenden Adventure in die Rolle des weltberühmten Detektivs Hercule Poirot und versuchen die Rätsel eines perfiden Mörders zu entschlüsseln. Bei der Überführung des Täters sind nicht nur Poirots berühmte grauen Zellen, sondern auch eine gehörige Portion Geduld und Mut gefragt, wenn die Spieler/innen sicherstellen wollen, dass ihnen der Bösewicht am Ende auch tatsächlich in die Falle tappt. Bis es soweit ist, sammeln sie durch das Verhören von Zeugen und Verdächtigen fleißig Hinweise, um den bösen Plan des Serienmörders durch das Ziehen der richtigen logischen Schlüsse schließlich aufzudecken."Letztes aktuelles Video: SwitchReleaseTrailer