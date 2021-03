Resident Evil: Survival-Horror von Capcom feiert 25-jähriges Jubiläum

Am 22. März 1996 erschien das erste Resident Evil ( ab 4,00€ bei kaufen ) unter dem Namen Biohazard in Japan für die PlayStation und markierte einen eindrucksvollen Einstand für die Reihe, die in den folgenden 25 Jahren ein Auf und Ab innerhalb der Hauptreihe erleben, sich immer wieder neu erfinden und diverse Ableger hervorbringen sollte. Zwar gab es mit Alone in the Dark oder dem geistigen Vorgänger Sweet Home bereits zuvor Versuche, Horror in Videospielen zu etablieren, doch sorgte Capcom unter der Projektleitung von Shinji Mikami mit Resident Evil für einen Durchbruch im Mainstream und prägte die Genre-Bezeichnung "Survival Horror". Der Erfolg der PlayStation, mit der die Marke trotz späterer Umsetzungen auf andere Plattformen in Verbindung gebracht wurde, dürfte ebenfalls zum großen Erfolg beigetragen haben - nicht umsonst gehört Resident Evil zu den kommerziell erfolgreichsten Spielen auf der ersten Sony-Konsole. Als Folge dessen wurde vor allem auf den Konsolen eine Welle an Horrorspielen losgetreten - eines der prominentesten Beispiele ist sicher Silent Hill von Konami.Doch auch abseits von Videospielen bahnte sich Resident Evil seinen Weg in die Pop-Kultur: Neben Comics und Merchandise waren es vor allem die Kinofilme mit Milla Jovovich, die zum wachsenden Bekanntheitsgrad der Marke beigetragen haben. Darüber hinaus gibt es divserse CGI-Filme mit den bekannten Helden der Spiele und aktuelle Pläne für eine Netflix-Serie . Beim Streaming-Anbieter wird außerdem der nächste CGI-Film Resident Evil: Infinite Darkness erscheinen. Im Kino soll im September mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City zudem ein Reboot erfolgen Im News-Talk haben Eike und Micha über die Hintergründe, den Einfluss sowie die Entwicklung der Reihe mit ihren Höhen und Tiefen gesprochen.Darüber hinaus haben wir in unserem Archiv gewühlt und präsentieren eine Übersicht an Artikeln und Specials rund um Resident Evil:Letztes aktuelles Video: Klassiker Resident Evil