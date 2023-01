Resident Evil: Sammlerbox mit Erste-Hilfe-Spray-Dosen angekündigt

Resident Evil: Zehn Heiltränke in einer Box

Hoher Preis für Sammler

Wer in Resident Evil verletzt ist, der greift gerne zu einem heilenden Spray, gefüllt mit nur den besten Kräutern. Bald könnt ihr dieses Erlebnis auch in Echt nachholen.Zumindest wenn ihr große Fans der Horror-Reihe von Capcom seid und auf Sammelgegenstände steht. GameFlavor, ein in Berlin ansässiges Unternehmen, schloss sich mit Capcom zusammen, um die Resident Evil First Aid Drink Collectors Box zusammenzustellen.Nachdem GameFlavor in der Vergangenheit schon einen Animal Crossing-Drink auf den Markt brachte, folgt nun das genretechnisch komplette Gegenteil: Resident Evil. Mit der sogenannten First Aid Drink Collectors Box erhalten Fans in erster Linie zehn Erste-Hilfe-Spray-Dosen à 330 ml, wie man sie aus der Spielvorlage kennt.Die Dosen sind jedoch nicht leer, sondern auch passend gefüllt. Laut GameFlavor ließ man sich von den Kräutern Resident Evils inspirieren und mixte ein Getränk bestehend aus grünem Tee, welcher mit "Gurke, Limette und Minze" verfeinert wurde. Hinzu kommen einige "einzigartige Zutaten" als Gewürze. Und falls ihr eine Dose leer getrunken habt, könnt ihr sie mit einer Sprühkappe versehen, wodurch der Behälter noch viel eher an das Erste-Hilfe-Spray erinnert.Neben den Dosen enthält die Box außerdem vier Farbbänder, die jeweils ein Gewürz aus dem Spiel beinhalten. Hinzu kommen Rezeptkarten, die euch verraten, wie ihr authentische "Resident Evil Cocktails" zusammenstellt – mit oder ohne Alkohol. Verpackt ist alles in einer entsprechenden Box, die den Lagerkisten aus Resident Evil nachgeahmt ist.Falls ihr ein großer Fan von Resident Evil seid und das Paket euch anspricht, dann müsst ihr relativ tief in die Tasche greifen: Die Resident Evil First Aid Drink Collectors Box kostet 199,90 Euro und kann über die Webseite von GameFlavor vorbestellt werden.Laut Pressemitteilung wird es insgesamt weltweit nur insgesamt 4.750 Stück der Boxen geben. Auf den Versand muss dann auch noch ein wenig gewartet werden, denn nach aktueller Planung soll die Box im 3. Quartal 2022 fertig werden. Den Release des Resident Evil 4 Remakes am 24. März 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S verpasst man damit leider.