Resident Evil: Spiel-Schöpfer und Studio-Gründer Shinji Mikami verlässt Tango Gameworks

Tango Gameworks: Abgang von Shinji Mikami in den kommenden Monaten

Neben Metal Gear-Mastermind Hideo Kojima und Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto gehörtwohl zu den bekanntesten Menschen in der Videospielindustrie.Der legendäre Entwickler hat nicht nur das Horror-Franchiseund bis zum vierten Teil der Reihe aktiv daran mitgearbeitet, sondern war als Gründer und CEO vom Entwicklerstudioauch für Spiele wieund das kürzlich erschieneneverantwortlich. Doch nun verlässt er das Studio.Als erstes berichteten die Kollegen von TrueAchievements , die eine E-Mail zu sehen bekamen, in der man die Mitarbeiter von ZeniMax (dessen Tochterunternehmen Tango Gameworks ist) übervon Shinji Mikami informierte. Mittlerweile hat, die als Publisher für Tango Gameworks fungierten, den Abgang von Mikami auf Twitter offiziell bestätigt:„Wir können bestätigen, dass Shinji Mikami beschlossen hat, Tango Gameworks in den kommenden Monaten zu verlassen. Wir danken ihm für seine Arbeit als kreativer Leiter und unterstützender Mentor für junge Entwickler des The Evil Within-Franchises, Ghostwire Tokyo und natürlich Hi-Fi Rush. Wir wünschen Mikami-san alles Gute für die Zukunft und sind gespannt, wie es für die talentierten Entwickler bei Tango weitergeht.“, Präsident von Xbox und als solcher mittlerweile eng verbunden mit dem von Microsoft aufgekauften Bethesda, bedankte sich auf Twitter ebenfalls bei Mikami für „seine Führungsqualitäten und großartigen Beiträge zur Industrie“. Schon 2020 zeichnete sich ab, dass der legendäre Entwickler langsam, aber sicher in Rente gehen will.Da er das 2010 von ihm gegründete Entwicklerstudio Tango Gameworks in Kürze verlässt, scheint sich Mikami diesen Wunsch nun endlich zu erfüllen. Auch an anderer Stelle hat man die Wünsche deserhört: Die Reihe sollte sich Mikami zufolge nämlich. Mitund demscheint man dies jedenfalls zu berücksichtigen.