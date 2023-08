Resident Evil: Beim Humble Bundle gibt es die Hauptreihe gerade günstig

Resident Evil: Die komplette Erfahrung im Humble Bundle

Resident Evil

Resident Evil 0

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 5 Gold Edition

Resident Evil 6

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil Village

Resident Evil Revelations

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition (inklusive Episode 1)

25 Prozent Gutschein für die Winters Expansion von Village

hat fast schon drei Jahrzehnte auf dem Zombiebuckel, ist dementsprechend für Videospielverhältnisse echt alt. Wer die Reihe bislang verpasst hat, weil er vielleicht damals schlichtweg noch nicht geboren war oder sich nicht für Horrorspiele interessierte, kann diese nunnachholen.Dashat zusammen mit Capcom ein echt pralles Paket geschnürt, welches insgesamt elf Spiele umfasst, die dabei im Grunde dieabdecken – angefangen beim ersten Teil bis hin zum vorläufigen Finale namensAls "Decades of Horror" beschreiben Humble Bundle und Capcom das aktuelle Paket und es gibt wohl eine kaum treffendere Bezeichnung. Immerhin könnt ihr quasi die Anfänge der Resident Evil-Reihe nachspielen und euch Stück für Stück zum aktuellen Stand vorarbeiten. Gleichzeitig ist es auch eine Art Tour durch die Videospielhistorie, die Capcoms Horrorserie auf jeden Fall mitgeprägt hat.Wie üblich gilt beim Humble Bundle, dass esmit unterschiedlichen Inhalt gibt. Insgesamt gibt es dieses Mal sogar gleich vier unterschiedliche Pakete, die sich wie folgt voneinander unterscheiden:Trotz dieses Fokus auf Capcom gehen nicht unbedingt alle Erlöse des Bundles an die japanische Spieleschmiede, sondern auch wieder an zwei gemeinnützige Organisationen. In diesem Falle wird einerseitsunterstützt, die für jeden gespendeten US-Dollar einen Baum pflanzen, und andererseits. Letztere versuchen mehr Schulen den Zugang zu Informatikkursen zu ermöglichen und, dass auch mehr Personen aus marginalisierten Gruppen daran teilnehmen können.Wie es übrigens mit Resident Evil weitergeht ist offiziell noch ungeklärt. Es dürfte jedoch recht wahrscheinlich sein, dass in Zukunft erst einmal ein Resident Evil 9 in Angriff genommen wird. Wobei Capcom ebenso ein Interesse daran hegt,