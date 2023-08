Resident Evil: Top-Deal im Humble Bundle: Hauptreihe stark reduziert erhältlich

Resident Evil: Die komplette Erfahrung im Humble Bundle

Resident Evil

Resident Evil 0

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 5 Gold Edition

Resident Evil 6

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil Revelations

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition (inklusive Episode 1)

25 Prozent Gutschein für die Winters Expansion von Village

blickt bereits auf fast drei Jahrzehnte Videospielgeschichte zurück und hat sich damit einen festen Platz in der Zombiekultur gesichert. Für alle, die bisher die Gelegenheit verpasst haben - sei es, weil sie damals noch nicht existierten oder weilnicht ihr Ding waren - bietet sich nun aufeine vergleichsweiseum das Versäumte nachzuholen.In Kooperation mit Capcom hat Humble Bundle ein umfangreiches Paket geschnürt, das insgesamt elf Spiele enthält und im Wesentlichen die gesamte Resident Evil-Hauptreihe vom ersten Teil bis zum vorläufigen Ende der Reihe,abdeckt.Das aktuelle Paket, von Humble Bundle und Capcom "Decades of Horror" genannt, verdient diese Bezeichnung zweifellos. Schließlich ermöglicht es euch, die Ursprünge der Resident Evil-Reihe nachzuerleben und euch Schritt für Schritt bis in die Gegenwart vorzuarbeiten. Gleichzeitig bietet es eine bemerkenswerte Reise durch die Videospielgeschichte, die untrennbar mit der Horrorreihe von Capcom verbunden ist.Wie üblich gilt beim Humble Bundle, dass esmit unterschiedlichem Inhalt gibt. Insgesamt gibt es dieses Mal sogar gleich vier unterschiedliche Pakete, die sich wie folgt, voneinander unterscheiden:Trotz dieses Fokus auf Capcom gehen nicht unbedingt alle Erlöse des Bundles an die japanische Spieleschmiede, sondern auch wieder an zwei gemeinnützige Organisationen. In diesem Falle wird einerseitsunterstützt, die für jeden gespendeten US-Dollar einen Baum pflanzen, und andererseits. Letztere versuchen, mehr Schulen den Zugang zu Informatikkursen zu ermöglichen und mehr Personen aus marginalisierten Gruppen daran, teilhaben zu lassen.Die Pläne für die Zukunft der Residen Evil-Reihe sind offiziell noch unklar. Es scheint jedoch sehr wahrscheinlich, dass Capcom in naher Zukunft mit den Arbeiten am neunten Serienableger beginnen wird. Aktuell gibt es außerdem auch noch, mit dem ihr euch auf den baldigenRelease einstellen könnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.