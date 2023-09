Resident Evil: Zwei populäre Serienteile & AC Mirage für das neue iPhone 15 angekündigt

Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage & Death Stranding kommen auf das neue iPhone

Zu den, die auf dem neuen iPhone verfügbar sein werden, gehören das erst in diesem Jahr erschienene Remake vonsowie der aktuelle Teil der Serie,. Außerdem wird von Anfang an der Lieferservice-Simulatorauf den neuen Geräten laufen.Schon in den letzten Jahren hat Apple versucht, sich einen Platz auf dem Spielemarkt zu sichern, allerdings vor allem durch das umfangreiche Angebot des. Dabei handelt es sich um ein Abo-Modell, das ähnlich wie der Google Play Pass den Zugang zu einer Vielzahl von mobilen Spielen ermöglicht. Mit der neuen iPhone-Generation 15 sollen nun aber auch Spiele wie das Resident Evil 4 Remakesein, was einen deutlichen Unterschied zu den genannten Diensten darstellt.Der neue 3-Nanometer-Chip, der im iPhone 15 Pro und Pro Max verbaut wird, ist mit einerausgestattet, die den Geräten die nötige Leistung für neue Spiele verleiht. Der Prozessor soll um zehn Prozent und die Grafikeinheit sogar bis zuschneller sein, in Kombination mit der jetzt doppelt so schnellen Neural Engine sind weitaus komplexere Aufgaben für das neue Smartphone möglich.Sogarsoll mit der neuen Technik auf den Geräten ermöglicht werden, ein Feature, das selbst auf modernen Gaming-PCs noch zu starken Leistungseinbußen führen kann. Doch nicht nur die neue Performance der iPhone 15 Serie kann sich sehen lassen, sondern auch der Preis. Das Pro-Modell startet mit dem kleinsten Speicher von 128 Gigabyte beiund das leistungsstärkere Pro Max-Modell kostet bei gleicher Speichergröße bereitsDie Keynote von Apple hatte noch eine weitere Überraschung parat: Das mit Spannung erwartetesoll ebenfalls in derdes kommenden Jahres für das neue iPhone erscheinen. Damit ist es zwar nicht sofort zum Release verfügbar, zeigt aber deutlich, dass auch dieauf dem Highend-Smartphone laufen werden. Bis dahin müsst ihr euch wohl mit den beiden Spielen der Resident Evil-Reihe und Death Stranding begnügen. Wenn ihr euch lieber eine richtige Konsole für euer Wohnzimmer kaufen wollt, könnt ihr dieergattern.