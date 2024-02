Resident Evil: Leaker behauptet, gleich fünf Spiele befänden sich in der Entwicklung

Resident Evil 9 und mehr: Capcom hat wohl noch einige Horror-Hits in der Hinterhand

Einem neuen Gerücht zufolge sollen sich gleich– darunter auch ein besonders spannender Vertreter – aktuell bereits in der Entwicklung befinden. Die Rede ist bei letzterem natürlich vonSo zumindest heißt es seitens des bekannten– einem stets gut informierten Leaker, der schon in der Vergangenheit mit seinen Insider-Informationen zuoder dem Remake vonrichtig lag.Wie die aufmerksamen Nutzer des Gaming Leaks and Rumors-Subreddits nun feststellten, soll Dusk Golem über Discord angekündigt haben, dass Entwickler Capcom an mindestens fünf Resident Evil-Spielen arbeiten soll. Kurz und knapp behauptet der Leaker, dass es sich bei einem der Titel um einehandeln wird, während er bei den restlichen von Remakes bereits bestehender Resi-Teile ausgeht.Mit seinenbewies Capcom zuletzt ein goldenes Händchen, allein das Remake vonverkaufte sich wie geschnitten Brot und stieß auch bei Kritikern und Fans gleichermaßen auf positive Resonanz. Fans in den sozialen Netzwerken und auf Reddit hoffen nun darauf, dass es sich bei einem der Projekte um ein aufgehübschtes Resident Evil 1 handelt. Ein erstes Remake des Horror-Urgesteins erschien bereits im Jahre 2002 für Nintendosund gilt bis heute als eine der besten Neuauflagen gefeierter Videospiele.„Das Remake ist fantastisch, aber es ist mehr als“, heißt es aus den Reihen der hoffenden Community. „Ob es nun objektiv notwendig ist oder nicht, es gibt einen markt für Fans, die die modernen Spiele bevorzugen und es wäre eine mehr als sinnvolle Investition“, so weiter.Wie immer solltet ihr euch nicht auf den endgültigen Wahrheitsgehalt der Informationen versteifen – es handelt sich schließlich noch immer um ein Gerücht und nicht um eineCapcoms. Bis dahin halten wir euch aber selbstverständlich auf dem neuesten Stand der Dinge und verraten euch zum Beispiel,Letztes aktuelles Video: Resident Evil Die besten Ableger