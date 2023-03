Ghost Trick: Phantom-Detektiv: Rätsel-Remaster erscheint noch diesen Sommer

Ghost Trick: Phantom-Detektiv – Das ist neu im Rerelease

Fast 15 Jahre nach seinem ursprünglichen Release stehtwortwörtlich von den Toten wieder auf und macht es sich nun auf modernen Plattformen bequem.In dem damals für den Nintendo DS und Mobil-Geräte erschienenen Knobeltitel müsst ihr als Verstorbener Rätsel lösen und in die Welt der Lebenden eingreifen. Wie das funktioniert, erklärt ein neuer Trailer noch einmal im Detail und verrät dabei nicht nur, was euch bei der erneuten Veröffentlichung des Spiels erwartet, sondern auch denIn Ghost Trick: Phantom-Detektiv schlüpft ihr in die Rolle von, der eines Tages in einer Seitenstraße ermordet wird und anschließend als"leben" muss. Daher gibt es natürlich jede Menge Fragen zu beantworten: Wer ist Sissel? Wer hat ihn umgebracht? Und wozu das Ganze überhaupt?Bevor er sich diesen Rätseln stellen kann, muss er aber erstmalunter die Arme greifen, einer mysteriösen Dame in Rot. Die wird nämlich von einem Attentäter bedroht und wenn Sissel tatenlos zusieht, dürfte sie sich bald zu ihm in die Welt der Toten gesellen. Um das Schicksal zu verändern, muss der überraschend Verstorbene nun also seine neu gewonnenen Geisterkräfte nutzen.Dabei ergreift ihr von verschiedenen Gegenständen Besitz, um diese zu manipulieren, den Auftragsmörder aufzuhalten und Lynne zu retten. Ganze vier Minuten könnt ihr dabei in die Vergangenheit springen, um den Tod rückgängig zu machen und so den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Dabei kommt der Port des vomerfundenen Puzzle-Spiels mit einigen leckeren Extras daher.Neue, hochauflösende Grafik, eine bessere Framerate und ein verbessertes Menü zurren den Port genauso zu einem spannenden Rerelease zusammen wie die 37 neu aufgelegten Musikstücke. Los geht es dann am 30. Juni, wenn Ghost Trick: Phantom-Detektiv für dieerscheint und Detektiv-Fans hoffentlich