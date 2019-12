Release-Vorschau: Welche Spiele erscheinen im Januar 2020? - 4Players.de

KW1:

Ab Januar 2020 bieten wir euch unsere Releasevorschau nur noch in einer Textversion an. Alternativ könnt ihr jederzeit auf unseren Releasekalender samt nützlicher Filterfunktionen zurückgreifen.Im Januar sollen folgende Titel erscheinen:Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo SwitchSwitchDenkspiel03.01.2020Blood of SteelPCStrategie09.01.2020PCAction-Adventure09.01.2020 Zum Test (PS4, One)AO Tennis 2PC, PS4, One, SwitchSportspiel09.01.2020The Blind ProphetPCAdventure10.01.2020Atelier Dusk Trilogy Deluxe PackPC, PS4, SwitchRollenspiel14.01.2020Areia: Pathway to DawnPC3D-Adventure15.01.2010Super Crush KOPC, SwitchAction16.01.2020The Alliance Alive HD RemasteredPCRollenspiel16.01.2020 Zum Test (3DS-Vorlage)SwitchAdventure16.01.2020 Zum Test (PC)Goat of DutyPCAracde-Shooter16.01.2020DragonBall Z: KakarotPC, PS4, OneAction-Rollenspiel17.01.2010Tokyo Mirage Sessions #FESwitchTaktik-Rollenspiel17.01.2020Wolcen: Lords of MayhemPCAction-Rollenspiel20.01.2020Mega Man Zero/ZX Legacy CollectionPC, PS4, One, SwitchArcade-Action21.01.2020PS4, Xbox OneHorror21.01.2020Frostpunk: The Last AutumnPCStrategie21.01.2020SwitchAction23.01.2020 Zum Test (Originalversion)Kingdom Hearts 3 ReMindPS4Rollenspiel23.01.2020Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered EditionPS4, Switch, AndroidRollenspiel23.01.2020The Walking Dead: Saints & SinnersVR: Vive, Rift, Quest und IndexSurvival-Action23.01.2020Rugby 20PC, PS4, Xbox OneSport23.01.2020PCStrategie24.01.2020 Zum Test (Originalversion)PCStrategie24.01.2020 Zum Test (Originalversion)Psikyo Shooting Stars AlphaSwitchArcade-Action24.01.2020PS4, Xbox OneRollenspiel28.01.2020 Zum Test (PC-Version)Journey to the Savage PlanetPC, PS4, Xbox OneAction-Adventure28.01.2020PCStrategie29.01.2020Through the Darkest of TimesPCAufbau-Strategie30.01.2020SkellboySwitchAction-Rollenspiel30.01.2020Arc of AlchemistPS4Rollenspiel31.01.2020Darwin ProjectPC, PS4, OneSurvival-AbenteuerJanuar 2020Letztes aktuelles Video: Dezember 2019