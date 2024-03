Ghost Recon soll modern und kontrovers werden

Details zu Gameplay-Änderungen

Nach dem wenig erfolgreichenwurde es umsehr still. Eingestellt ist sie aber offenbar nicht: Jüngsten Gerüchten zufolge arbeitet der französische Publisher an einem, der sich anundorientieren soll.Es wäre für die einstige Tom Clancy-Serie der: Bereits das 2017 veröffentlichtewar ein Neuanfang, der die Ghosts erstmals in eine offene Spielwelt führte. Der Nachfolger schaffte es jedoch nicht dieses Momentum fortzuführen und der PvP-Ablegerwurde sogar noch während der Entwicklung eingestellt. Mitsoll es aber nun einen neuen Versuch geben, die Reihe ein weiteres Mal ins Rampenlicht zu holen.Die vermeintlichen Informationen zu dem neuen Ghost Recon stammen, wie so viele Gerüchte in der Spielebranche, von. Dieser gilt zwar als gemeinhin sehr gut vernetzt, dennoch handelt es sich dabei um unbestätigte Aussagen – betrachtet sie also mit einer gesunden Portion Skepsis.Laut Henderson befindet sich Project Over schon seit einiger Zeit in Entwicklung und soll euch in ein nicht näher benanntes südostasiatisches Land führen, genauer gesagt in den. Vor Ort seien hunderttausende Menschen durch Kriegsverbrechen gestorben, weshalb die USA euch als das sogenannte Team Ghost einsetzt: Ihr sollt heimlich das Gebiet infiltrieren, Missionen abschließen und einen Verräter zur Strecke bringen.Henderson schreibt bei Insider Gaming weiter, dass das Szenario einige sehrbieten soll, ähnlich zu denen von. In einer Mission soll es etwa dazu kommen, dass das Team fast einen Mann erschießt, der gerade ein Baby in der Hand hält – weil es zuerst denkt, dass es sich bei dem Baby um eine Bombe handelt.Spielerisch soll Ghost Recon Project Over einige Änderungen bieten, unter anderem ist die Rede von einer. Darüber hinaus orientiere sich das Entwicklerteam an einigen bekannten Taktik-Shootern, etwa Ready or Not und Squad, aber auch die Battlefield-Reihe und Modern Warfare werden erwähnt.Henderson will sogar bereits erstes Videomaterial zu Gesicht bekommen haben, welches er jedoch natürlich nicht öffentlich teilen darf. Optisch soll das neue Ghost Recon aberaussehen als zuletzt Breakpoint und sei am ehesten vergleichbar mit dem Ende 2023 veröffentlichten Ready or Not.Erscheinen soll das neue Ghost Recon nach aktueller Planung übrigens. Sollte es sich dabei tatsächlich um wahre Informationen handeln, wäre eine Ankündigung im Laufe des aktuellen Jahres durchaus möglich. Vorerst liegt bei Ubisoft jedoch der