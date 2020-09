Amnesia: The Dark Descent: Entwickler veröffentlichen zum Jubiläum den Quellcode

Thomas Grip, Creative Director bei Frictional Games. "The Dark Descent hat z.B. über die Jahre mehr als 1000 Mods und Erweiterungen bei der ModDB hervor gebracht. Es war erstaunlich, diese Flut an Inhalten zu sehen und wird sind der gesamten Community extrem dankbar. Jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben."

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Amnesia: The Dark Descent haben die Entwickler von Frictional Games den Quellcode des kultigen Horrorspiels veröffentlicht. Das Paket, das ab sofort unter der Lizenzvereinbarung GPL v3 zur Verfügung steht, umfasst dabei sowohl den Code zu The Dark Descent als auch den Nachfolger A Machine For Pigs."Das Modding war ein großer Teil von Amnesia", soHier die Downloadlinks zu den Quellcodes:

Amnesia: A Machine For Pigs



Dennoch werden beiden Spiele weiterhin normal in den Stores zum Kauf erhältlich sein.