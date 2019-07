Yager: Berliner Studio feiert das 20-jährige Bestehen - 4Players.de

Das in Berlin ansässige Entwicklerstudio Yager feiert das 20-jährige Bestehen. Der Grundstein für Yager wurde in Ost-Berliner Computerclubs gelegt. Hier lernten sich die Gründer als Teenager kennen und experimentierten mit frühen Systemen wie dem C64. Im Jahr 1999 gründeten Mathias Wiese, Uwe Beneke, Philipp Schellbach, Roman Golka und Timo Ullmann in Berlin schließlich das Unternehmen Yager Development GmbH, um das gleichnamige Spiel ( Yager ) in Zusammenarbeit mit Publisher THQ fertigstellen zu können.Danach folgten der Third-Person-Shooter Spec Ops: The Line und die Raumschiff-Schlachten in Dreadnought . Aktuell arbeitet das Team an dem kompetitiven Quest-Shooter The Cycle . Es ist das erste Projekt, das Yager komplett in Eigenregie verwirklicht. Auch an der Produktion von Dead Island 2 war Yager beteiligt, aber aufgrund von kreativer Differenzen trennten sich Entwickler und Publisher im Jahr 2015.Letztes aktuelles Video: 20 Years Anniversary