Spec Ops: The Line: Auslaufende Lizenzen offenbar Schuld am Verschwinden des Shooters

Spec Ops: The Line – Ausgelaufene Lizenzen für Verschwinden verantwortlich





NEW: Spec Ops to be delisted entirely from online gaming stores (not just Steam)



A 2K rep tells me: "Spec Ops: The Line will no longer be available on online storefronts, as several partnership licenses related to the game are expiring." 1/2



Bei seinem Release 2012 hatmit dem Fokus auf moralische Entscheidungen für viele hitzige Diskussionen gesorgt und ist nicht zuletzt deshalb im Gedächtnis geblieben.Jetzt, ganze zwölf Jahre später, ist der ShooterNicht nur Steam, auch andere Plattformen sind betroffen. Rätselten Nutzer für kurze Zeit über den Grund für die plötzliche Abwesenheit, meldet sich nunzu Wort und erklärt, was es damit auf sich hat.Stephen Totilo, seines Zeichens Redakteur bei Game File, wurde von Publisher 2K darüber informiert, warum genau Spec Ops: The Lineund anderen Online-Plattformen zum Kauf angeboten, geschweige denn überhaupt angezeigt werden kann. Schuld daran sind offenbar, wie in dem von Totilo auf Twitter zitierten Statement zu lesen ist:„Spec Ops: The Line wird nicht länger in Online-Shops verfügbar sein, da mehrere Partnerschaftslizenzen bezüglich des Spiels ablaufen. Spieler, die den Titel gekauft haben, können ihn immer noch herunterladen und das Spiel ungestört spielen. 2K möchte sich bei der Community, die das Spiel unterstützt haben, bedanken und freut sich bereits darauf, in diesem Jahr und darüber hinaus weitere Angebote bieten zu können.“Schnell sein ist demnach keine Devise mehr, zumindest nicht, wenn es um die digitale Version geht. Auf eBay finden sichdes Spiels derzeit noch zu Schleuderpreisen – es bleibt spannend, ob sich das nach der jüngsten Ankündigung und demaus dem digitalen Bereich ändern wird.Falls ihr euch Spec Ops: The Line also noch für dievia physischem Code sichern wollt, ist jetzt der beste Zeitpunkt, bevor Verkäufer bei eBay davon Wind bekommen, dass der Shooter ab sofort nicht mehr digital erhältlich ist. Mit einersolltet ihr jedenfalls nicht rechnen: Die Entwickler gaben ihrerzeit bekannt, dass sie