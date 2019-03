GOG.com: Anzeige: Frühlingsangebote bei GOG.com; Cloud-Speicherstände für DOSBox-Titel - 4Players.de

Bei GOG.com sind die Frühlingsangebote gestartet worden. Über 600 DRM-freie Titel werden mit Rabatt angeboten. Beispiele: The Bard's Tale 4: Barrows Deep (-20%), Pillars of Eternity 2: Deadfire (-34%), Kingdom Come: Deliverance (-50%), Tower of Time (-50%), The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-70%), Battletech (-40%), Surviving Mars (-40%), Stellaris und Erweiterungen (bis zu -75%), Railway Empire (-50%), XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (-80%) Darksiders 3 (-30%), Dead Space (-75%), Brothers in Arms (-75%), Mafia 3 (-75%), This is the Police 2 (-25%), FoxTail (-45%), Dead Cells (-20%), Hollow Knight (-34%) und Megaquarium (-30%).Auch die Blitzangebote sind zurück (für jeweils 24 Stunden). Die erste Ladung beinhaltet Hellblade: Senua's Sacrifice (-60%), Dragon's Dogma: Dark Arisen (-75%), Mages of Mystralia (-70%), Wizard of Legend (-40%) und Caesar 3 (-35%). Die nächsten Titel kommen am Freitag um 15:00 Uhr.Außerdem bietet GOG.com auf Basis der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Team von DOSBox nun eine Unterstützung für Cloud-Speicherstände für über 100 Titel an. "Seit wir Cloud-Speicherstände bei GOG Galaxy eingeführt haben, konnten wir dies für mehr und mehr Klassiker anbieten, die nie zuvor synchronisierte Speicherstände und Sicherungen in der Cloud kannten. Unsere Zusammenarbeit mit dem Team von DOSBox bringt nun für über 100 weitere Spiele Unterstützung von Cloud-Speicherständen und macht damit das Spielerlebnis mit unseren Klassikern noch besser", heißt es.Einige dieser Klassiker mit Cloud-Unterstützung werden ebenfalls reduziert angeboten, zum Beispiel Colonization (-75%), Dungeon Keeper Gold (-75%), Heroes of Might and Magic (-75%), Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3 (-75%), Wing Commander III (-75%), die klassischen X-COM-Titel (-75%) etc. Die Frühlingsangebote gelten bis zum 28. März um 23:59 Uhr.