GOG.com: Anzeige: Summer-Sale-Festival endet bald; Toonstruck für 48 Stunden kostenlos - 4Players.de

Cyberpunk 2077

"Arctic Mages mit der The Banner Saga-Trilogie für 27,99 Euro

Mechanical Brothers mit Into the Breach, Hob und >observer_ für 17,99 Euro

Alien Plant Farm mit Stellaris, Surviving Mars und Aven Colony für 17,99 Euro

The Scary Family mit der Mafia-Trilogie für 15 Euro

The Indienerds mit Tower of Time, Sundered und Iconoclasts für 13,49 Euro

Die Auslanders mit 5 klassischen X-Com-Spielen für 5 Euro"

Vor dem Summer-Sale-Ende auf GOG.com (Montag, 17. Juni um 23:59 Uhr) wird das Adventure "Toonstruck" mit Christopher Lloyd und den Stimmen von Dan Castellaneta, Dom DeLuise und Tim Curry noch bis zum 16. Juni um 16:00 Uhr gratis angeboten.Außerdem möchsten die Shop-Betreiber auf die " Simply: RED Collection " aufmerksam machen. Die Sammlung enthält die Vorbestellung von(mit allen Extras & GOG-Extras & CDPR-Merchandise-Store-Rabatt) und die Witcher-Trilogie, Thronebreaker: The Witcher Tales und The Witcher Adventure Game. Ansonsten werden über 2077 Spiele mit Rabatt angeboten, darunter Vampyr (DRM-frei; -60%), Diablo + Hellfire (-10%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%) und Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-40%).Bei GOG.com ist das Summer-Sale-Festival gestartet worden - eine Verkaufsaktion im Stil eines Musikfestivals mit Spielekollektionen, Flash-Deals und Rabatten. Zum Auftakt der Aktion wird bis zum 1. Juni um 15 Uhr das Spiel Obduction der Myst-Macher kostenlos angeboten. Auf der GOG-Startseite kann man Obduction seiner Sammlung hinzufügen. Das Summer-Sale-Festival dauert bis zum 17. Juni 2019 um 23.59 Uhr.Zu den "Headlinern", also den Top-Angeboten, gehören:"Außerdem gibt es noch eine Band, die jedoch aufgrund von Terminkonflikten nicht in Deutschland auftreten kann, allerdings in allen anderen Ländern wie gewohnt spielt", heißt es von GOG.com . "Im Rahmen der beliebten 24h-Blitzangebote gibt es wie gewohnt weitere Spiele. Beginnend mit Chucel Cherry Edition (-70%), Titan Quest Anniversary Edition (-80%), Inquisitor (-90%), Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (-50%), Shadows: Awakening (-70%) und Ys VIII: Lacrimosa of DANA (-30%). Nach Ablauf des Flash-Deal-Rabatts bleiben diese Spiele mit einem niedrigeren Preis im Sortiment."Neu im GOG-Aufgebot ist die BioShock Infinite Complete Edition (-75%; 13,79 Euro).Zu den weiteren Angeboten gehören: BioShock Remastered (-67%), BioShock 2 Remastered (-67%), Diablo (-10%), das Warcraft-I-&-II Bundle (-10%), Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-70%), Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-40%), Katana ZERO (-20%), Weedcraft Inc (-25%), Thronebreaker: The Witcher Tales (-25%), Mutant Year Zero: Road to Eden (-40%), Battletech (-40%), Darksiders 3 (-50%), Frostpunk (-40%), We Happy Few (-40%), Return of the Obra Dinn (-10%), Theme Hospital (-75%), Crysis (-75%) und viele weitere Titel.