GOG.com: Übergreifende PC-Spiele-Bibliothek: Microsoft als Partner für GOG Galaxy 2.0 bestätigt - 4Players.de

GOG.com hatte im Mai die vollständige Überarbeitung des eigenen Gaming-Clients GOG Galaxy angekündigt ( wir berichteten ). Eine der zentralen Funktionen von GOG Galaxy 2.0 wird die Vereinigung mehrerer, unterschiedlicher Launcher/Clients bzw. Spiele-Bibliotheken unter einem Dach sein - sogar plattformübergreifend."In unserem von Grund auf neu entwickelten Client GOG Galaxy 2.0 kann man alle seine PC- und Konsolenspiele in eine einzige zentrale Bibliothek importieren und von einem Ort aus mit Freunden von allen verknüpften Plattformen in Kontakt bleiben", hieß es. "Importiere alle deine Spiele von PC und Konsolen, erstelle und organisiere deine Hauptsammlung. Installiere und starte alle deine PC-Spiele, egal von welcher Plattform. Behalte deine Erfolge, Spielzeiten und Spiele im Besitz im Überblick."Der GameStar meldet nun, dass Microsoft als Partner an Bord sei. In dem Artikel wird GOG-Chef Piotr Karwoski folgendermaßen zititert: "»Wir haben Phil Spencer unsere App gezeigt und er war sofort begeistert, weil dieses Zusammenführen von Plattformen ja genau das ist, was Microsoft ebenfalls vorantreiben möchte.« So könne man unter anderem Game-Pass-Spiele in Galaxy 2.0 integrieren. Man sei aber auch mit fast allen anderen Plattform-Anbietern im Gespräch und bekomme bis dato sehr positive Signale."Sollte keine offizielle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Unternehmen ausgehandelt werden können, wird auf die Community-Beteiligung gesetzt: "Und was passiert, wenn es doch zu keiner offiziellen Zusammenarbeit kommt? Dann greifen eben die Community-Integrationen. GOG Galaxy 2.0 verwendet für seine Plattform-Anbindung ein Open Source System, sodass die User selbst aktiv werden können. Beziehungsweise es schon sind, denn obwohl sich GOG Galaxy 2.0 erst in der »Friends & Family Alpha« befindet, haben wir in der Demo schon nahezu jede relevante Plattform gesehen - egal ob Steam, Blizzards Battle.net-App, Uplay, EA Origin, Sonys PSN oder den Epic Launcher."Es bleibt abzuwarten, wann erste Früchte dieser Partnerschaft zu sehen sind. Auch der Datenschutz sei GOG.com laut eigenen Angaben sehr wichtig ( Details ).