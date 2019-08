GOG.com: Anzeige: Rabattaktion: "Back to School" - 4Players.de

Bei GOG.com findet wieder eine Rabattaktion statt. Beim "Back to School Sale" werden über 250 Spielen (mit bis zu 90% Rabatt) angeboten. Die Aktion läuft bis zum 06. September um 23:59 Uhr.Mit Rabatt angeboten werden beispielsweise The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition (-70%), Pillars of Eternity 2: Deadfire - Obsidian Edition (-60%), Kingdom Come: Deliverance (-40%), Cooking Simulator (-15%) und Thief Simulator (-33%). Derweil feiert They Are Billions (-20%) sein Debüt im GOG.com-Store Weitere Angebote: Hellblade: Senua's Sacrifice (-50%), The Surge (-70%), Vampyr (-60%), Darkest Dungeon (-70%), PC Building Simulator (-33%), ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game (-30%), Foundation (-15%), Dragon's Dogma: Dark Arisen (-70%), Thronebreaker: The Witcher Tales (-50%) und Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-40%).