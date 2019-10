GOG.com: Rabattaktion zum elften Geburtstag - 4Players.de

GOG.com feiert den elften Geburtstag ( zum Store ) und passend dazu ist das Angebot mit dem Comic-Shooter-Klassiker XIII (2003) ergänzt worden. Neu im Aufgebot sind ebenfalls Dusk mit der exklusiven Karte The Gogatorium im Endlosmodus, Chasm Mars: War Logs und The Technomancer Außerdem haben die GOG.com-Mitarbeiter eine Liste mit ihren Lieblingsspielen (inkl. Rabatt) zusammengestellt . Mit dabei sind The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-70%), Pathfinder: Kingmaker (-50%), Kingdom Come: Deliverance (-50%), Dead Cells (-33%), Stardew Valley (-25%), Hollow Knight (-40%), Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%), Gothic (-75%), Dungeon Keeper 2 (-75%), Baldur's Gate II: Enhanced Edition (-66%), The Mystery of the Druids (-75%) und viele weitere.