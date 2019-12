GOG.com: Winter Sale 2019 gestartet inkl. Ultimate RED Collection mit Cyberpunk 2077; Wasteland 2 kostenlos - 4Players.de

Bei GOG.com ist der "Winter Sale 2019" angelaufen. Über 2.500 Titel werden auf der digitalen Vertriebsplattform mit Rabatt angeboten. Es gibt auch neue Sammlungen ( Indie-Spiele und Paradox-Titel ) und weitere Titel bei GOG Connect im Zuge der Verbindung mit dem Steam-Account (DUSK, Age of Wonders: Planetfall, Through the Ages und Galaxy Trucker). Bis morgen um 15:00 Uhr wird außerdem Wasteland 2 (Director's Cut Digital Classic Edition) kostenlos verteilt - ein entsprechendes Banner befindet sich auf der Startseite von GOG.com Als besonderes Angebot wird die Ultimate RED Collection für 87,77 Euro verkauft . Das Paket enthält eine Vorbestellung für Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 2: Assassins Of Kings - Enhanced Edition, The Witcher - Enhanced Edition und The Witcher Adventure Game. Dieses Angebot gilt bis zum 27. Dezember um 15:00 Uhr.Zu den weiteren Gaming-Angeboten zählen: Diablo + Hellfire (-15%), Jupiter Hell (-20%), Rebel Cops (-25%), My Friend Pedro (-30%), Mutant Year Zero: Road to Eden (-50%), Project Warlock (-50%), Darksiders 3 (-66%), Outward (-60%), Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King (-65%), The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-70%), Hard West (-90%) und Greedfall (-25%).Der Winter Sale endet am 2. Januar 2020 um 15:00 Uhr. Hinweis: Diese Meldung enthält keine Ref-Links oder Links zu ähnlichen Partnerprogrammen. Sie hat ausschießlich informationellen Charakter.GOG.com hat erst kürzlich den offenen Betatest von GOG Galaxy 2.0 gestartet ( wir berichteten ). Mit dem Launcher können mehrere Spiele-Launcher (auch von anderen Herstellern) zusammengefasst werden.