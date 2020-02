GOG.com: Rückerstattungszeitraum auf 30 Tage ausgedehnt

Der Online-Spiele-Shop GOG.com (DRM-frei) hat seine Rückerstattungsrichtlinie aktualisiert und den Zeitraum zur möglichen Rückerstattung von gekauften Titeln auf 30 Tage ausgedehnt - selbst dann, wenn das Spiel bereits runtergeladen, gestartet und gespielt wurde. Eine zeitliche Obergrenze bei der Spielzeit (z.B. maximal zwei Stunden Spielzeit wie auf Steam) wurde nicht explizit aufgeführt, aber es wurde an den gesunden Menschenverstand appelliert. Die Verlängerung des Zeitfensters für Rückerstattungen gilt auch für "Spiele in Entwicklung"."Wir werden genau beobachten, wie sich die neueste Änderung auswirkt. Damit wollen wir sicherstellen, dass niemand diese Richtlinie ausnutzt und damit all den Entwicklern schadet, die mit Herzblut und unter großem Zeitaufwand großartige Spiele entwickeln. Wir behalten uns das Recht vor, in bestimmten Einzelfällen keine Rückerstattungen zu gewähren. Wir werden dich außerdem rechtzeitig über jegliche geplante Änderungen an der freiwilligen Rückerstattungsrichtlinie informieren", schreibt der Shop-Betreiber im FAQ-Bereich . "Wir vertrauen darauf, dass du dich vor dem Kauf ausreichend informiert hast, und werden deshalb nur dann auf diese aktuelle freiwillige Rückerstattungsrichtlinie zurückgreifen, wenn das erworbene Spiel nicht so funktioniert wie vorgesehen. Aus diesem Grund kannst du so oft Rückerstattungen anfragen, wie du möchtest. Wir werden uns jedoch das Recht vorbehalten, in Einzelfällen Anfragen zur Rückerstattung abzulehnen. Wir bitten dich deshalb darum, all die Zeit und harte Arbeit zu würdigen, die in die von dir gespielten Spiele fließen. Und daran zu denken, dass Rückerstattungen kein Ersatz für Bewertungen sind. Hast du ein Spiel durchgespielt und dir hat es nicht gefallen, kannst du eine Rezension verfassen. Außerdem bitten wir dich darum, unser Vertrauen nicht auszunutzen und ungebührlich oft Rückerstattungen für Spiele anzufragen. Mach das nicht. Niemand mag solche Leute."