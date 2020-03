GOG.com: Anzeige: Frühlingsangebote gestartet; "Mable and The Wood" kostenlos

Aktualisierung vom 21. März 2020, 13:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. März 2020, 17:08 Uhr:

Ubisoft-Paket mit Die Siedler 3: Ultimate Collection (-50%), Far Cry (-60%), Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75% ) und mehr.

Deep Silver-Paket mit Outward (-50%), Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition (-60%), Saints Row IV: Game of the Century Edition (-75%) und mehr.

1C-Paket mit Devil's Hunt (-50%), Ancestors Legacy (-66%), Through the Woods (-80%) und mehr.

Beamdog-Paket mit Baldur's Gate: Enhanced Edition (-50%), Icewind Dale: Enhanced Edition (-50%), Neverwinter Nights: Enhanced Edition (-50%) und zusätzlichen Rabatten sobald du zwei weitere Spiele hinzufügst!"

Noch bis Sonntag um 15 Uhr wird Mable and The Wood kostenlos bei GOG.com angeboten. Ein entsprechendes Banner befindet sich auf der Hauptseite . Außerdem haben die Shop-Betreiber eine Unterseite mit kostenlosen Spielen, getreut dem Coronakrisenmotteo "Stay at home and play some games", eröffnet ( zur Website ). Einige Klassiker wie Fields of Glory, Line of Sight: Vietnam oder Slave Zero sind fortan ebenfalls bei "Good Old Games" erhältlich.Bei GOG.com sind die Frühlingsangebote 2020 mit über 2.500 rabattierten Titeln angelaufen. Bei den diesjährigen Angeboten gibt es wieder "Staffel-Rabatte" verschiedener Publisher (mehr kaufen, höhere Rabatte). Bis zum 18. März um 15:00 Uhr wird "The Witcher Goodies Collection" kostenlos angeboten. Sie enthält Artworks, Bücher, Soundtracks, Making-of-Videos, das Konzert zum Spiel, Wallpaper und weitere Extras zu den The-Witcher-Spielen. Auf der Hauptseite befindet sich ein entsprechendes Banner. Wie gewohnt werden auch die Witcher-Spiele günstiger verkauft. Die Frühlingsangebote gelten bis zum 30. März um 15:00 Uhr.Die Shop-Betreiber schreiben weiter: "Spieler können sich ihre eigenen Publisher-Pakete zusammenstellen und zusätzliche Rabatte freischalten: Drei gekaufte Spiele geben zusätzlich 5% Rabatt und ab fünf Spielen gibt es sogar zusätzliche 10% Rabatt. Das ist der perfekte Weg, um eine Sammlung zu vervollständigen. Denn je mehr Spiele einer Sammlung bereits im Besitz sind, desto mehr Rabatt gibt es: GOG.com hebt folgende Angebote hervor: "Blade Runner (-10%), Disco Elysium (-20%), They Are Billions (-20%), Forager (-25%), GreedFall (-33%), Banner Saga 3 (-40%), The Surge 2 (-45%), Age of Wonders: Planetfall (-50%), Neverwinter Nights 2 Complete (-50%), The Bard's Tale IV: Director's Cut (-50%), We Happy Few (-60%), Darkest Dungeon (-70%), XCOM 2 (neu und -75%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%) und mehr."