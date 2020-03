GOG.com: Anzeige: Frühlingsangebote gestartet; "The Witcher Goodies Collection" kostenlos

Ubisoft-Paket mit Die Siedler 3: Ultimate Collection (-50%), Far Cry (-60%), Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75% ) und mehr.

Deep Silver-Paket mit Outward (-50%), Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition (-60%), Saints Row IV: Game of the Century Edition (-75%) und mehr.

1C-Paket mit Devil's Hunt (-50%), Ancestors Legacy (-66%), Through the Woods (-80%) und mehr.

Beamdog-Paket mit Baldur's Gate: Enhanced Edition (-50%), Icewind Dale: Enhanced Edition (-50%), Neverwinter Nights: Enhanced Edition (-50%) und zusätzlichen Rabatten sobald du zwei weitere Spiele hinzufügst!"

Bei GOG.com sind die Frühlingsangebote 2020 mit über 2.500 rabattierten Titeln angelaufen. Bei den diesjährigen Angeboten gibt es wieder "Staffel-Rabatte" verschiedener Publisher (mehr kaufen, höhere Rabatte). Bis zum 18. März um 15:00 Uhr wird "The Witcher Goodies Collection" kostenlos angeboten. Sie enthält Artworks, Bücher, Soundtracks, Making-of-Videos, das Konzert zum Spiel, Wallpaper und weitere Extras zu den The-Witcher-Spielen. Auf der Hauptseite befindet sich ein entsprechendes Banner. Wie gewohnt werden auch die Witcher-Spiele günstiger verkauft. Die Frühlingsangebote gelten bis zum 30. März um 15:00 Uhr.Die Shop-Betreiber schreiben weiter: "Spieler können sich ihre eigenen Publisher-Pakete zusammenstellen und zusätzliche Rabatte freischalten: Drei gekaufte Spiele geben zusätzlich 5% Rabatt und ab fünf Spielen gibt es sogar zusätzliche 10% Rabatt. Das ist der perfekte Weg, um eine Sammlung zu vervollständigen. Denn je mehr Spiele einer Sammlung bereits im Besitz sind, desto mehr Rabatt gibt es: GOG.com hebt folgende Angebote hervor: "Blade Runner (-10%), Disco Elysium (-20%), They Are Billions (-20%), Forager (-25%), GreedFall (-33%), Banner Saga 3 (-40%), The Surge 2 (-45%), Age of Wonders: Planetfall (-50%), Neverwinter Nights 2 Complete (-50%), The Bard's Tale IV: Director's Cut (-50%), We Happy Few (-60%), Darkest Dungeon (-70%), XCOM 2 (-75%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%) und mehr."