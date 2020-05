GOG.com: Summer Sale 2020 gestartet; Demos zu Desperados 3, Destroy All Humans! und System Shock (Neuauflage)

11 bit-Paket mit Children of Morta (-33%), Frostpunk (-60%), Moonlighter (-66%) und weiteren Titeln.

Activision-Paket mit Soldier of Fortune: Platinum Edition (-20%), Pharaoh + Cleopatra (-50%) und weiteren Titeln.

Daedalic-Paket mit Iratus: Lord of the Dead (-30%), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (-75%), Deponia 4: Deponia Doomsday (-90%) und weiteren Titeln.

Devolver-Paket mit Katana ZERO (-33%), My Friend Pedro (-40%), Enter the Gungeon (-50%) und weiteren Titeln.

EA-Paket mit Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (-75%), Crysis (-75%), Theme Hospital (-75%) und weiteren Titeln.

Kalypso-Paket mit Tropico 6 (-35%), Dungeons 3 (-50%), Railway Empire (-50%) und weiteren Titeln.

Paradox-Paket mit Imperator: Rome (-50%), Pillars of Eternity: Definitive Edition (-60%), Stellaris (-75%) und weiteren Titeln.

tinyBuild-Paket mit Not For Broadcast (-34%), Graveyard Keeper (-50%), Pathologic 2 (-50%) und weiteren Titeln."

Bei GOG.com ist der Summer Sale 2020 angelaufen ( zur Website zur Website mit Ref-Link ). Mehr als 3.000 Spiele werden bis zum 15. Juni 2020 um 15:00 Uhr mit Rabatt angeboten.Außerdem sind eine Reihe von Demos veröffentlicht worden. So feiern spielbare Probeversionen von Desperados 3 ( zur Demo ), dem Remake von Destroy All Humans! ( zur Demo ) und der Neuauflage von System Shock ( zur Demo ) auf der digitalen Vertriebsplattform ihre Premiere. Spiritfarer ( zur Demo ), Vagrus - The Riven Realms zur Demo ) und Cris Tales ( zur Demo ) können ebenso angetestet werden.Im GOG-Aufgebot sind ab jetzt auch Metro Exodus (-50%) und Prey (-70%) verfügbar. Folgende Angebote hebt GOG.com selbst hervor: Firewatch (-75%), BioShock Infinite - Complete Edition (-75%), Baldur's Gate 2: Enhanced Edition (-50%), Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-50%), Blade Runner (-20%), Dungeon Keeper 2 (-75%) etc.GOG.com: "Dabei kann man selbst eigene Publisher-Pakete zusammenstellen und zusätzliche Rabatte erhalten. So können Spieler sich zusätzliche 5 Prozent Rabatt sichern, wenn sie drei Spiele im Paket kaufen. Ab fünf Spielen gibt es sogar 10% Rabatt. Wir halten uns dabei streng an physikalische Gesetze, also zählt jedes Spiel, das man vorher bereits besitzt, ebenfalls in diesem Bonus.Folgende Pakete sind während der Sommerangebote erhältlich: