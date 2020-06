GOG.com: Hitman: Absolution wird zum Summer-Sale-Abschluss verschenkt

Der Summer Sale von GOG.com endet am 15. Juni um 15:00 Uhr - und um noch einmal die Werbetrommel zu rühren, bietet der Online-Shop bis dahin noch ein Spiel kostenlos an. Verschenkt wird diesmal Hitman: Absolution . Das Spiel kann man sich auf der Startseite von GOG.com sichern ( zur Website zur Website mit Ref-Link ).Mit dem Sale endet dann auch die Möglichkeit, sieben bald erscheinende Spiele anzutesten, z.B. Desperados 3 ( zur Demo ), das Remake von Destroy All Humans! ( zur Demo ) oder die Neuauflage von System Shock ( zur Demo ). Spiritfarer ( zur Demo ), Vagrus - The Riven Realms ( zur Demo ) und Cris Tales ( zur Demo ) können ebenso angetestet werden.GOG.com: "Das The Witcher Universe Collection Completion Bundle wartet mit den größten Rabatten seiner Geschichte auf, doch auch auf die einzelnen Titel gibt es bis zu 90% Rabatt. Der perfekte Zeitpunkt, seine Sammlung zu vervollständigen! Aber auch andere Publisher geizen nicht mit Rabatten: Wer möchte, kann sich sein eigenes Publisher-Bundle zusammenstellen. Mit dabei sind 11 bit studios, Activision, Daedalic, Devolver, EA, Kalypso, Paradox, und tinyBuild. Bei drei Spielen gibt es zusätzlich 5% Rabatt, und bei fünf sogar 10%. Wir halten uns dabei natürlich streng an physikalische Gesetze, also zählt jedes Spiel aus dem Bundle, das man bereits besitzt, in diesen Bonus mit hinein. (...) Jetzt die besten Angebote zu unseren neuen DRM-freien Veröffentlichungen abgreifen: Metro Exodus (-50%), Supreme Commander Gold Edition (-80%), Supreme Commander 2 (-75%), Life is Strange: Complete Season (-80%) und Life is Strange: Before the Storm (-80%). Außerdem sind Klassiker wie Diablo + Hellfire (-15%) und Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%) sowie moderne Meisterwerke wie Hellblade: Senua's Sacrifice (-66%), Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-50%) und viele weitere dabei."