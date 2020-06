GOG.com: Besitzer von The Witcher 3 auf Konsole oder PC können sich ein (kostenloses) GOG.com-Exemplar sichern

Besitzer von The Witcher 3: Wild Hunt auf Konsole oder PC können sich bis zum 23. Juni um 13:00 Uhr ein kostenloses GOG.com-Exemplar (PC) des Spiels und digitale Extras sichern, wenn sie ihre Plattform mit GOG.com bzw. mit GOG Galaxy 2.0 verknüpfen. "Wer das Spiel auf einer beliebigen Konsolen- oder PC-Plattform besitzt, kann sich über GOG Galaxy 2.0 eine kostenlose GOG.com-Version sichern. Und in Zukunft wird es sogar noch mehr solcher Aktionen geben", schreiben die Betreiber, die allem Anschein nach einen Anreizpunkt für die Nutzung von GOG Galaxy 2.0 setzen wollen. Der übergreifende Spiele-Launcher befindet sich aktuell in der offenen Betaphase."GOG Galaxy 2.0 ist eine Anwendung, mit der Gamer externe Plattformen verknüpfen können, um all ihre Spiele und Freunde an einem Ort zu vereinen. So ist es kinderleicht, alle PC- und Konsolenspiele in einer zentralen Bibliothek zu verwalten, jedes beliebige PC-Spiel zu starten, den Fortschritt und Status aller Freunde im Blick zu haben und Erfolge sowie Spielzeit auf allen Spieleplattformen festzuhalten", erklärt GOG.com (zugehörig zu CD Projekt). Weitere Details findet ihr hier oder auf der offiziellen Website "Wie kann man sich The Witcher 3: Wild Hunt kostenlos sichern? Es reicht, die Plattform, auf der man The Witcher 3: Wild Hunt besitzt, mit GOG Galaxy 2.0 zu verknüpfen, um ab heute das kostenlose GOG.com-Exemplar zu erhalten. Das Spiel erscheint dann in der Bibliothek der Anwendung. GOG Galaxy 2.0 importiert dabei auch sämtlichen Spielfortschritt aus The Witcher 3, zum Beispiel Erfolge und Spielzeit. The Witcher 3: Wild Hunt auf GOG.com bietet außerdem einige exklusive digitale Goodies: einen erweiterten Soundtrack mit vier zusätzlichen Musikstücken, offizielle The Witcher-Papierspielzeuge von Spitzen-Papercraftkünstler Tougui und das digitale Comicbuch The Witcher: House of Glass. Alle Goodies können von Besitzern der GOG.com-Version über die App heruntergeladen werden."Weitere Fragen rund um diese Aktion beantwortet GOG.com im FAQ-Bereich