GOG.com: Offizielle Integration für den Epic Games Store bei GOG Galaxy 2.0

GOG Galaxy 2.0 bietet fortan eine offizielle Integration für den Epic Games Store. Bisher musste man ein von der Community erstelltes Plugin installieren, um diese Funktionalität herzustellen, aber mittlerweile können sämtliche Spiele aus dem Epic Games Store auch bei GOG Galaxy 2.0 angezeigt und gestartet werden. Weitere Features sollen folgen. Neben dem Epic Games Store gibt es nur eine weitere offizielle Galaxy-2.0-Integration, und zwar Xbox Live von Microsoft. Viele andere Launcher (Steam, Origin, Uplay etc.) können via Plugins, die von der GOG-Community erstellt werden (inoffiziell), in den All-in-On-Launcher integriert werden. GOG.com : "Das Ziel hinter GOG Galaxy 2.0 ist es, alle Spiele und Freunde an einem Ort zusammenzubringen. Heute schließt sich uns ein neuer Partner an und bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher. (...) Die neue offizielle Integration ist die jüngste Ergänzung zu GOG Galaxy 2.0, was wir ständig mit von Spielern gewünschten Funktionen verbessern. Eines der kürzlich hinzugefügten Features war die Möglichkeit, alle Spielabonnements an einem Ort zu sehen. Es hilft den Spielern, Spiele aus einer überwältigenden Anzahl von Titeln, die in jedem Abonnement verfügbar sind, bequem zu durchsuchen, zu installieren und zu starten."Auch Tim Sweeney von Epic Games meldete sich in dem Zusammenhang zu Wort und stellte seine Sichtweise auf digitale Käufe bzw. Besitzverhältnisse dar. Via Twitter schrieb er: "Letztendlich sollte das Eigentum an digitalen Objekten ein universeller Gesichtspunkt sein, unabhängig von Stores und Plattformen. Ein großer Teil der heutigen digitalen Welt wird von mächtigen Zwischenhändlern blockiert, deren Mauthäuschen [gemeint sind die Plattformgebühren] den offenen Handel behindern, um Kunden und ihre Einkäufe an sich zu binden."GOG Galaxy 2.0 befindet sich aktuell im offenen Betatest ( zur Website ). Das Programm ist ein Gaming-Client/Launcher, der mehrere unterschiedliche Launcher/Clients bzw. Spiele-Bibliotheken unter ein Dach bringt - sowohl mit offizieller Unterstützung (bisher Microsoft und Epic Games Store) als auch mit Community-erstellten Plugins.