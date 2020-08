GOG.com: Harvest Sale gestartet; Serious Sam: The First Encounter kostenlos

Bei GOG.com ist der "Harvest Sale" eingeläutet worden. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August um 15:00 Uhr. Bis dahin werden mehr als 1.500 Spiele mit Rabatt angeboten. Zu Beginn der Rabattaktion wird der Shooter-Klassiker Serious Sam: The First Encounter (bis zum 26. August um 15 Uhr) kostenlos auf der Website verteilt.Weitere Angebote laut Store-Betreiber: "Batman - The Telltale Series (50% Rabatt), Sniper Ghost Warrior Contracts (40% Rabatt), Civilization 4: The Complete Edition (75% Rabatt), Overcooked! 2 Gourmet Edition (40% Rabatt), Phantasmagoria (35% Rabatt) und das Quad-Damage-Paket mit Elderborn (30% Rabatt), Hedon (30% Rabatt), Nightmare Reaper (20% Rabatt) und Project Warlock (60% Rabatt). Das Quad-Damage-Paket ist bis zum 7. September um 15:00 Uhr zu haben. (...) Vorbesteller von Iron Harvest erhalten außerdem Sudden Strike 4 als Bonus dazu."Diese Nachricht hat ausschließlich informationellen Charakter und beinhaltet keine Ref-, Bonus- oder Affiliate-Links zu GOG.com