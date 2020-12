GOG.com: Metro: Last Light Redux wird kostenlos angeboten

Bei GOG.com wird erneut ein Spiel verschenkt, und zwar Metro: Last Light Redux. Bis zum 1. Januar 2021 um 15 Uhr kann man den atmosphärischen Shooter seiner GOG.com-Bibliothek hinzufügen, allerdings muss man dem Empfang von Werbemails von GOG.com zustimmen. Ein entsprechendes Banner findet sich auf der Hauptseite des Shops oder man klickt auf die entsprechende Nachricht im GOG-Galaxy-Client.Metro: Last Light Redux ist eine erweiterte und verbesserte Version von Metro: Last Light . Die Redux-Version wurde am 27. August 2014 veröffentlicht - zusammen mit Metro 2033 Redux. Die Verschenkaktion findet passend zum "Winter Sale" des Stores von CD Projekt statt ( zum Store zum Store mit Partner-Link ).Produktbeschreibung: "Metro: Last Light Redux ist die definitive Version des Kultklassikers 'Metro: Last Light' - nachgebaut in der neuesten und ausgefeiltesten Version der 4A Engine für NextGen. Neulinge erhalten die Chance, einen der besten Story-geführten Shooter aller Zeiten zu erleben: ein episches Abenteuer, das packenden Survival-Horror mit spannender Erkundung, taktischen Kämpfen und heimlichen Streifzügen verbindet. Diese definitive Version beinhaltet außerdem alle zuvor veröffentlichen DLCs (Inhalte zum Herunterladen), wodurch der umfangreichen Einzelkampagne etwa 10 Stunden zusätzliche Einzelspielerinhalte als Bonus hinzugefügt werden. Fans des ursprünglichen Spiels werden neue Funktionen und Gameplay-Verbesserungen bemerken, einschließlich neuer Nahkampf-Animationen, der Möglichkeit, Uhrzeit und Munitionsvorräte auf die Schnelle nachzusehen, sowie neue Ganzkörper-Animationen des Spielers."