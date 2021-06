GOG.com: Hellpoint wird derzeit kostenlos angeboten

Bei GOG.com wird wieder ein Spiel verschenkt. Bis Mittwoch um 15:00 Uhr kann man sich Hellpoint sichern, sofern man zustimmt, Marketing-Mitteilungen von GOG.com zu erhalten ( zur Store-Website ). Die Gratis-Aktion findet im Rahmen des Summer-Sales statt. Zum Test: Als Hellpoint für PC, PS4 und Xbox One, später auch Switch, angekündigt wurde, machte uns die Erwähnung von Dark Souls und Dead Space zunächst neugierig. Allerdings sank das Interesse sowohl bei den Souls- als auch SciFi-Fans in der Redaktion nach den ersten Videos. Haben wir da vielleicht einen Geheimtipp des kanadischen Entwicklers Cradle Games ignoriert? Unsere PUR-Abonnenten wünschten sich jedenfalls einen Test. Here we go and fight...