GOG.com: Shadowrun Trilogy wird derzeit kostenlos angeboten

Zum Abschluss des "Summer-Sales" wird bei GOG.com wieder ein Spiel verschenkt. Bis Montag um 15:00 Uhr kann man sich die Shadowrun Trilogy sichern, sofern man zustimmt, Marketing-Mitteilungen von GOG.com zu erhalten. Die Rollenspiele kann man via Website ( zum Store ) oder GOG Galaxy 2.0 anfordern.Die Shadowrun Trilogy umfasst Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut und Shadowrun: Hong Kong (+ Extended Edition) in einem Paket. Zum Test von Shadowrun Returns : Was ist das Besondere an der Welt von Shadowrun? Die Mischung aus Fantasy und Science-Fiction: Zwerge, Drachen und Magie treffen auf Hacker, Cyborgs und Kampfdrohnen. All das in einer düsteren Zukunft, in der nicht Königreiche, sondern Großkonzerne das Sagen haben. Was hat das mit 1,8 Millionen Dollar über Kickstarter finanzierte Rollenspiel Shadowrun Returns zu bieten? Zum Test von Shadowrun: Dragonfall : Im letzten Sommer feierte Shadowrun Returns ein solides Comeback. Zwar konnte das zu eng geschnürte Rollenspiel hinsichtlich Taktik, Interaktion und Offenheit nicht überzeugen. Aber dafür machte die Serienkiller-Story umgehend neugierig auf die Cyberpunkwelt, es gab coole Fähigkeiten und angenehm verschachtelte Dialoge. Etwas mehr als ein halbes Jahr später gibt es ein weiteres Abenteuer, das mit komplett neuer Crew und Story im Berlin des Jahres 2054 spielt. Wie schlägt sich Shadowrun: Dragonfall? Mehr dazu im Test.