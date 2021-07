GOG.com: Interview-Reihe von GOG und 4Players: Indies aus Deutschland - Heute: Im Gespräch mit Tom Putzki (ehemals Piranha Bytes) zum Thema Gothic

Mit dem neu gefundenen Publisher im Rücken wurde ein früher Trailer mit Inhalten der Alpha-Version von Gothic veröffentlicht.

Ein Foto im Rahmen der Motion-Capture-Aufnahmen mit "In Extremo", einer deutschen Band, die dem Mittelalter-Rock zugeorndet wird und damit perfekt zu Gothic passte. Im Spiel gab es einen kleinen Gig.

Screenshot - Gothic 1 Remake (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Gothic 1 Remake (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Gothic 1 Remake (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Gothic 1 Remake (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Gothic 1 Remake (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Im Frühjahr feierte das Rollenspiel Gothic sein 20. Jubiläum, während im Auftrag von THQ Nordic in Spanien an einem Remake des beliebten RPG-Klassikers gearbeitet wird. Aus diesem Anlass haben sich unsere Kooperationspartner von GOG , mit denen 4Players gemeinsam die Interview-Reihe „Indies aus Deutschland“ präsentiert, mit Industrie-Veteran Tom Putzki getroffen, der seinerzeit für Piranha Bytes erst als Designer und dann in einer Doppelrolle als Entwickler sowie PR Manager tätig war und ihn zur Gothic-Entwicklung befragt.Das ist absolut richtig. Der erste Titel, den dieses Projekt hatte, war „Orpheus“. Das lag daran, dass wir zu der Zeit alle noch bei „Greenwood Entertainment“ angestellt waren. Und Greenwood war – für die Leute, die ein bisschen jünger sind – eine typisch deutsche Entwicklerfirma, die sich hauptsächlich durch des deutschen liebstes Kind (Wirtschaftssimulationen aller Art) ausgezeichnet hat. Und das hieß zu der Zeit, sowas wie bunte, hübsche, animierte Excel-Tabellen hin und her zu schubsen.Von der Grundidee her hat das nicht richtig reingepasst. Aber es waren ein paar Leute im Team, die sich mit Rollenspielen beschäftigten und für die das auch ein Hobby war -und zu dieser Gruppe konnte ich dann netter- und dankenswerterweise dazustoßen. Weil ich damals auch alles an Rollenspielen gemacht habe, was nicht bei drei auf’m Baum war. Sei es am Rechner, sei es Pen & Paper oder sogar Live-Rollenspiele, wo man mit einem Latex-Schwert durch den Wald läuft und Orks verdrischt.Live-Rollenspiele: ja! Aber ohne Spitz-Ohren. Ich war immer ein menschlicher Charakter. Aber die eine oder andere aufgeklebte Narbe aus Latex gab es.Die gab es definitiv beide. Ein herausragender Moment war wirklich, als mich ein Kollege von Greenwood auf die erste Pressetour nach München, Nürnberg und Hamburg mitgenommen hat und ich dann mit meiner selbstgebrannten CD mit zwölf Screenshots drauf und allem, was ich mir so zurechtgelegt hatte, den Medienvertretern von unserer Vision von Gothic erzählt habe. Und ich entsinne mich ganz gut daran, wie ich zurück gekommen bin von dieser Tour, die eine Woche gedauert hat – das war im Sommer ’98 - und dann wieder ins Büro kam. Ich habe das Team versammelt und denen erzählt, wie das Feedback war. Und das war der Moment, wo uns allen klar war: ‚Wahnsinn, da könnte uns ein großer Wurf gelingen.‘ Das Feedback war einfach wirklich gut und ich weiß noch, dass ich den Leuten gesagt habe: „Ich hab das Gefühl, die haben nur auf uns gewartet.“Natürlich.Neenee. Ich weiß, dass ich dieses erste, ansatzweise Level-Areal gemodelt hatte, wo dann auch all diese Screenshots entstanden sind. Das war so ein alter Tempel. Achja, so bin ich überhaupt dazu gekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt, als wir das Gothic-Team gegründet haben, 3D-Artist und spezialisiert auf Level, also auf Welten. Und die anderen Kollegen waren anderweitig spezialisiert. Stefan Nyul war Programmierer, Alex Brüggemann war der Creative Director und hat die Charakter gemodelt und animiert und Mike Hoge war unser Art Director sowie der Lead Game-Designer und der hat die ganzen Texturen gemacht und natürlich auch die Scribbles entworfen, nach denen wir anderen dann gearbeitet und gemodelt haben. So war die Zusammensetzung des Kernteams.Nee, natürlich konnte ich das nicht aufhören. Aber es hat sich schon ein bisschen verlangsamt, was meinen Output betrifft. Das eine war die Kommunikation nach draußen. Das andere war aber auch die intensive Suche nach einem Publisher, die ebenfalls auf meinen Schultern lag. Ich war dann der der Typ, der nach draußen gegangen ist. Ich habe mir Datenbanken aufgebaut aus allen zur Verfügung stehenden Quellen. Mit Journalisten, mit Industrievertretern – und so habe ich sowohl Presserunden als auch Publisher-Runden gedreht. Da war ich natürlich oft unterwegs.Das hat man sehr wohl gemerkt, klar. Und nach dem ersten positiven Feedback aus den Pressetouren war uns auch klar, dass wir unbedingt das Team vergrößern müssen, um mal einen vernünftigen Production-Flow hinzukriegen und einfach Output zu generieren. Das geht nicht, wenn du die Leute nicht bezahlen kannst. Ohne Geld geht das alles nicht und dafür brauchst du einen Publisher. Also war diese Suche überlebensnotwendig.Genau kann ich es nicht mehr sagen. Beispielsweise wurden für meinen Entwicklungs- Bereich, also für das Modeln der Welt von Gothic, sofort zwei Leute geholt: Horst Dworczak und Mario Röske. Ich habe sie natürlich angeleitet, eingewiesen und eingelernt, aber – sagen wir jetzt einfach mal so – nach zwei Monaten waren die besser als ich. Die haben diese Arbeit so wunderbar hingekriegt, sodass ich mich da immer mehr rausziehen konnte.Letzteres. Obwohl für mich rational klar war, dass die anderen Sachen für mich, das Team, das Projekt sowie für unsere Firma jetzt im Augenblick wichtiger sind. Also das war überhaupt keine Frage. Aber wir haben immer noch im Kreise der Altgedienten regelmäßige Game-Design-Runden gemacht, an denen ich dann natürlich auch immer teilgenommen habe. Die fanden bei gutem Wetter dann nachmittags im Biergarten des Mandragora im Bermuda3Eck in Bochum statt. Dann hatte jeder einen halben Liter Bier vor sich und wir haben lustig vor uns hin entwickelt.Das ist etwas, das man auch heute noch um jeden Preis vermeiden sollte. Vor allem, wenn man unsere damalige mangelnde Erfahrung berücksichtigt. Das hat uns viel gekostet. Das Arbeiten parallel [zum Spiel] an der Technologie, an der Engine… Dieser Vergleich mit dem Zug gefällt mir ganz gut, aber unser Zug fuhr unter Volldampf, das muss man dabei wissen.Genau das war’s. Das hat uns im Nachhinein betrachtet gut und gerne ein halbes Jahr gekostet. Weil wir wirklich diesen technologischen Übergang verschlafen haben. Das würde ich meinem früheren Ich mitgeben: „Kümmere dich nicht nur um die Presse und kümmere dich nicht nur um die Publisher, sondern sorg verdammt nochmal auch dafür, dass das Team bei allen Technologie-Herstellern in sämtlichen Programmen drin ist, damit man über die Neuerungen möglichst schnell informiert wird.“Das war alles sehr anders, ja.Genau richtig. Man musste sich alles zusammensuchen. Das Gute war: zeitgleich haben wir netterweise (mit „wir“ meine ich die deutsche Entwicklerlandschaft) ein bisschen angefangen, uns untereinander zu vernetzen und zu reden. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, aber die erste Geschichte war das USF-Forum.Das Unterhaltungs-Software-Forum. Das war sozusagen die erste Webseite, die für Spiele-Entwickler von Spiele-Entwicklern da war. Die führenden Leute waren glaube ich einmal die Funatics, die dann auch einen Stammtisch in Mühlheim organisiert haben. Und ein anderes Mal die Jungs von Massive Development, die haben damals Aquanox damals gemacht. Die saßen bei Frankfurt und die haben dort einen entsprechenden Stammtisch veranstaltet und da haben sich das erste Mal wirklich Spiele-Entwickler, die sich vorher nicht kannten, regelmäßig getroffen. Bei unseren Stammtischen im Ruhrpott waren dann so 20, 30, 40 Leute zusammen. Aus verschiedenen Teams und damals gab’s ja noch jede Menge Studios: Blue Byter waren dabei, Funatics waren dabei, Wing Simulations und dann eben wir aus Bochum, Piranha Bytes und so weiter und so fort. Das waren die Anfänge, die es vor den ganzen Conferences, vor den ganzen Verbänden etc. gab.Ich weiß noch, dass wir eine Diskussion unter den Piranha-Gründern hatten, weil ich einen Konkurrenz-Entwickler zu uns ins Büro geladen habe. Bernhard Ewers, der damals für Blue Byte Battle Isle gemacht hat. Mit dem hab ich mich ganz gut angefreundet und dann sagte er: „Hey, ich würde gerne mal vorbeikommen, mal gucken, was ihr da so macht.“ Und das musste ich bei meinen Kollegen ernsthaft durchsetzen, mit viel Diskussion - weil immer so ein Gefühl da war, dass irgendwer uns etwas wegnehmen könnte.Ja, aber wie gesagt, das waren damals die ersten Dinge und das gab’s vorher nicht. Das war Neuland.Ich denke, dass wir alle in den letzten eindreiviertel Jahren in der Pandemie alle diese Tools wie Zoom und Teams und Discord kennen, lieben und schätzen gelernt haben. Aber eine reale Begegnung mit einem Bier in der Hand oder etwas Vergleichbarem ist für mich durch nichts zu ersetzen. Ich bin regelmäßig Speaker auf Conferences und Veranstaltungen und das ist etwas, das ich eben immer und gerne mache. Natürlich hatte ich jetzt auch ein paar digitale Auftritte, sowohl an Round-Tables, als auch Vorträge und Lectures, die ich gehalten habe. Das ist aber nicht dasselbe. Ein einfaches Ding ist: Wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, dann stehe ich vielleicht die ersten fünf Minuten an meinem Pult, oder Mikrofon oder meinem Platz. Danach fange ich an auf der Bühne rumzulaufen, zu wandern. Das ist bei mir einfach automatisch so. Und jetzt halte ich denselben Vortrag und sitze und gucke einfach nur in meine Kamera. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann die Mimik der Besucher nicht sehen, weil ich die Besucher nicht sehe. Ich weiß nicht, wann die lachen, wann die einschlafen, wo ich sie verliere. Ich kann nicht gegensteuern, mir fehlt einfach komplett die Interaktion.Ne, gar nicht. Aber sorry, ich bin vom Thema abgekommen.Ich glaube es ist ein bisschen beides. Also erstmal: Man freut sich darüber, dass ein Titel, den man vor über 20 Jahren gemacht hast, für jemanden so viel wert ist, dass ein Remake davon entsteht.Genau, ein Kompliment. Und dann steht und fällt natürlich alles damit, ob die Jungs aus Barcelona (Alkimia Interactive, Teil von THQ Nordic/Embracer Group, Anm. d. Red.) den Gothic-Spirit eingefangen kriegen. Was ich einfach sehr, sehr hoffe und wofür ich ihnen die Daumen drücke. Denn die Gothic-Community ist schon ganz schön hart.Wir haben Piranha Bytes im Oktober 1997 gegründet und da wurde die Arbeit an Gothic sozusagen offiziell aufgenommen und natürlich haben wir vorher schon ein bisschen dran gebastelt. Dennoch ist das einfach schon 24 Jahre her.Das Interview wurde (natürlich unter Einhaltung aller "Social-Distancing"-Richtlinien) geführt von Fabian Doehla, Head of Communications bei CD Projekt Red/GOG und bearbeitet von Mathias Oertel, Head of Communications 4Players.Weitere Interviews aus der Reihe "Indies aus Deutschland":