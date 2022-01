GOG.com: Iratus: Lord of the Dead derzeit kostenlos erhältlich

Bei GOG.com findet derzeit nicht nur ein groß angelegter Winter Sale statt, sondern man kann auch das eine oder andere Gratis-Spiel abgreifen. Derzeit gibt es das rundenbasierte Rollenspiel Iratus: Lord of the Dead umsonst, das mit vielen Roguelike-Elementen und einer düsteren Atmosphäre auftrumpft. Es stammt von dem Entwicklerstudio Unfrozen, kam ursprünglich im April 2020 auf den Markt und konnte im Test auf 4Players.de eine gute Wertung einheimsen.Im Fokus des Spiels steht der namensgebende Nekromant Iratus, der nach einer Jahrtausende währenden Gefangenschaft endlich wieder auf freien Fuß ist und eine Armee von lebenden Toten befehligt. Dazu zählen Skelette, Zombies und andere Kreaturen, die ihr schrittweise verbessern könnt. Das Ziel von Iratus ist klar: Er will seine alte Macht wiedererlangen.Allerdings solltet ihr euch mit dem Download von Iratus: Lord of the Dead nicht allzu viel Zeit lassen. Die kostenlose Vollversion des Rollenspiels steht nur bis zum 5. Januar 2022 um 15:00 Uhr deutscher Zeit bereit. Danach wird wieder der normale Preis fällig.