GOG.com: Verschenkt mit Jazz Jackrabbit 2 aktuell einen Jump'n'Run-Klassiker

GOG: So erhaltet ihr Jazz Jackrabbit 2 gratis

GOG: Viele Angebote im Halloween-Sale

Halloween ist zwar vorüber, bei GOG wird aber noch weiter gefeiert: Bis zum 3. November läuft dort noch der große Halloween-Sale , bei dem es auch etwas Gratis gibt.Derzeit verschenkt GOG im Rahmen des Sales Jazz Jackrabbit 2 , einen Klassiker von 1998 aus der Feder vom heutigen Fortnite-Entwickler Epic Games. Statt Ego-Shooter gibt es hier ein 2D-Jump'n'Run mit Singleplayer-Kampagne, Level-Editor und sogar Multiplayer-Optionen.Um bei GOG die Jazz Jackrabbit 2 Collection, die sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterungen The Secret Files und The Christmas Chronicles umfasst, zu erhalten, müsst ihr gar nicht viel tun. Einen kleinen Haken gibt es aber trotzdem.Für das Gratis-Spiel benötigt ihr natürlich erst einmal einen GOG-Account. Sobald ihr angemeldet seid, könnt ihr auf der Startseite zum Banner von Jazz Jackrabbit 2 scrollen und dort euer Gratis-Spiel aktivieren. Allerdings müsst ihr zuvor zustimmen, dass ihr zukünftig Marketing-E-Mails von GOG erhaltet.Immerhin könnt ihr die Zustimmung, sobald ihr das Gratis-Spiel in Anspruch genommen habt, direkt danach wieder zurücknehmen. Dafür müsst ihr lediglich im Profilbereich "Bestellungen & Einstellungen" auf "Benachrichtigungen" gehen und das Häkchen bei "Erhalte Benachrichtigungen zu unseren Angeboten und wichtigen Ankündigungen" wieder entfernen.Neben dem kostenlosen Jazz Jackrabbit 2 gibt es außerdem eine riesige Auswahl an Spielen, die anlässlich des Halloween-Sales noch bis zum 3. November reduziert sind. Darunter zum Beispiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines für 10,19 Euro, Cyberpunk 2077 für 30 Euro, Alan Wake für 3,19 Euro, Dungeon Keeper 2 für 1,59 Euro oder Thief: Deadly Shadows für 0,99 Euro.Mit über 3.000 reduzierten Spielen ist ein großer Teil des GOG-Sortiments derzeit reduziert, weshalb die Auswahl ziemlich vielfältig ausfällt. Ob für euch etwas dabei ist, was ihr jetzt nach Halloween unbedingt spielen wollt, könnt ihr entsprechend bei GOG herausfinden.