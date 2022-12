GOG.com: Gratis-Spiele und Angebote beim Winter-Sale 2022 (Update: 2. Gratis-Spiel verfügbar)

GOG: Im zweiten Gratis-Spiel geht es auf die See

Winter-Sale mit zahllosen Angeboten

Wer in der aktuellen Zeit vor die Tür geht, dürfte schnell feststellen: Der Winter ist da. Das sieht man bei GOG ähnlich und öffnet die Türen zum diesjährigen Winter-Sale 2022.Dabei erwartet euch vom 12. Dezember 2022 bis zum 3. Januar 2023 das gewohnte Paket: Über 4.500 Spiele sind laut Angaben von GOG reduziert, während alle paar Tage ein neues Spiel verschenkt wird.Genauer gesagt wird GOG während des laufenden Winter-Sales insgesamt sechs Spiele verschenken. Jedoch sind diese immer nur eine begrenzte Zeit lang aktivierbar, weshalb sich interessierte Spieler nicht allzu viel Zeit lassen sollten.Nachdem zu Beginn Ghost of a Tale verschenkt wurde, geht es für 72 Stunden weiter mit King of Seas . Das Spiel von Entwickler 3D Clouds schickt euch mit einem Schiff in eine prozedural generierte Piratenwelt, bei der ihr euch unter anderem gegen feindliche Schiffe wehren müsst. Darüber hinaus versprechen die Entwickler eine dynamische Welt, die auf eure Handlungen reagiert und gewisse Seewege schwieriger gestaltet, solltet ihr in der Nähe häufiger euer Unwesen treiben.King of Seas ist noch bis zum 19. Dezember, 15:00 Uhr gratis via GOG zu erhalten. Dafür benötigt ihr zum einen ein GOG-Nutzerkonto und müsst zum anderen den Empfang von Marketing-E-Mails zustimmen. Die Zustimmung könnt ihr aber danach wieder über die Einstellungen zurücknehmen.Neben den Gratis-Spielen warten im Winter-Sale natürlich auch unzählige reduzierte Spiele darauf, zukünftig Teil eurer wachsenden Spielebibliothek zu werden. Bei über 4.500 reduzierten Spielen und DLCs ist es natürlich nicht einfach, eine Übersicht zu behalten.Aus diesem Grund haben wir für euch ein paar Highlights herausgesucht, die mit spannenden Rabatten locken:Bei unserer Liste handelt es sich aber wie gesagt nur eine kleine Auswahl. Alle reduzierten Spiele findet ihr hingegen auf der GOG-Webseite . Dabei gilt, dass die Rabatte bis zum 3. Januar 2023 aktiv sind, weshalb ihr euch auch die Zeit nehmen könnt, um über den einen oder anderen Kauf intensiver nachzudenken.