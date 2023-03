GOG: Sechs Spiele, die im Spring Sale eine absolute Empfehlung sind

Disco Elysium: The Final Cut

Frühlingszeit ist Sale-Zeit: Zugegeben, im Internet ist eigentlich immer irgendwo ein Sale am Laufen, egal welche Jahreszeit gerade ist. Jedoch ging aktuell gerade, da warten schon frische Angebote imDa GOG sich seit jeher dem Kredo verschreibt, auf restriktive Kopierschutzmaßnahmen zu verzichten, findet ihr dort nicht unbedingt jeden brandneuen AAA-Hit. Dafür könnt ihr aber dennoch bei einigen starken Spielen sparen und vielleicht auch eure digitale Sammlung um ein paar (moderne) Klassiker erweitern. Wir haben da einige Empfehlungen für euch., istjeden einzelnen Cent wert. Das Rollenspiel erzählt eine verhältnismäßig kleine Geschichte, in der es ausnahmsweise mal nicht um die Rettung der gesamten Welt geht, und bietet dennoch (oder gerade deswegen) eine große Entscheidungsfreiheit. Als Polizei-Detektiv wacht ihr zu Beginn in einem kleinen Örtchen mit einem Kater auf, der euren Kopf fast zum Explodieren bringt. Aber eigentlich seid ihr nicht dort, um dem Alkohol zu frönen, sondern um einen Mordfall zu lösen.Also gilt es Indizien und Beweise zu sammeln, Leute zu befragen und eigene Theorien aufzustellen – oder vielleicht doch erst einmal die eigene politische Weltanschauung zu erkunden? Allerdings sollten manche Antworten ganz genau überlegt werden, denn sowohl euer Charakter bzw. dessen innere Stimme als auch eure Umgebung achten sehr genau darauf, was ihr so von euch gebt. Und wenn ihr anfangt einen Briefkasten zu schlagen, dann macht das nicht unbedingt den seriösesten Eindruck, auch wenn ihr eventuell eure Gründe dafür habt.Falls ihr kein Problem mit Würfeln und kaum echten Kämpfen habt und darüber hinaus Dialoge liebt, dann gehört Disco Elysium: The Final Cut auf jeden Fall in eure Bibliothek – vor allem zum schmalen Preis von aktuell 10 Euro Bleiben wir einmal bei modernen Rollenspiel-Klassikern, wobei wir uns sicher sind, dass dieses Spiel eigentlich fast jeder schon besitzt. Dennoch istauch Jahre nach seinem Release immer noch eine absolute Empfehlung wert, wenn man auf lange, umfangreiche und in gewisser Weise epische Rollenspiele steht.Der dritte Rollenspiel-Ausflug von Hexer Geralt bietet eine große und atmosphärisch dichte Spielwelt, zahllose Nebenaufträge, moralische Entscheidungen und die finale Jagd nach der Ziehtochter Ciri. Während euch alleine das Hauptspiel schon bis zu 100 Stunden in den Bann ziehen kann, gibt es in der Complete Edition mit den beiden Story-DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine noch einmal mehr zu tun und zu entdecken.Wer also tatsächlich The Witcher 3 noch nicht gespielt hat, der sollte im GOG-Sale vorbeischauen. Dort gibt es das Rollenspiel derzeit für gerade einmal 15 Euro Die dritte Empfehlung ist ebenfalls ein relativ modernes Rollenspiel, welcher jeder Genre-Fan besitzen sollte:. Währendundaus der Feder von Bethesda stammten, durfte sich im Spin-Off New Vegas Obsidian austoben – und die haben jeden Zentimeter der Lizenz genutzt. Zwar ist das Rollenspiel optisch und spielmechanisch schon ein wenig in die Jahre gekommen, aber die Atmosphäre und die erzählerischen Stärken sind auch 2023 immer noch aller Ehren wert.Schon der Beginn von Fallout: New Vegas ist beachtenswert, denn es geht ausnahmweise nicht in einem Vault los. Das hat einen einfachen Grund, denn die Apokalypse ist hier schon etliche Jahre her und die übrige Zivilisation hat damit begonnen, sich neu zu formen. Just in dieser Zeit wird eurem eigens erstellten Charakter in der Mojave-Wüste in den Kopf geschossen. Ein ziemlich ungünstiger Anfang, aber ihr überlebt den Schlamassel und habt nun die perfekte Motivation, um Rache an euren vermeintlichen Killer zu nehmen.Somit macht ihr euch auf den Weg, New Vegas und dessen Umgebung zu erkunden und zu erforschen und erlebt dabei Geschichten, bei denen man das meisterhafte Handwerk von Obsidian in nahezu jedem Sandkörnchen spürt.Solltet ihr Fallout: New Vegas noch nicht besitzen, dann lohnt sich der Blick zu GOG. Im Spring Sale erhaltet ihr das Rollenspiel aktuell für weniger als 7 Euro inklusive DLCs und sogar in der unzensierten Version.Dichte Atmosphäre in der Postapokalypse kann aber nicht nur Fallout, sondern auch die Metro-Trilogie vom ukrainischen Entwickler 4A Games. Was einst als Umsetzung des Romansund einer linearen Führung begann, wurde nach und nach eigenständiger und führte schlussendlich bei Metro Exodus sogar in größere, weitgehend frei begehbare Hubwelten.Spielerisch bleibt sich die Reihe aber immer treu und erzählt vom jungen Artjom, der in einer Zeit aufwächst, als die Menschheit aufgrund eines Nuklearkrieges nur noch in der Moskauer Metro lebt. Artjom spürt allerdings eine dunkle Bedrohung und macht sich auf den Weg, die übrigen Bewohner davor zu bewahren. Insetzt sich die Geschichte fort, auch wenn sich die Thematik dieses Mal um einen drohenden Bürgerkrieg dreht und schlussendlich zuüberführt.Wer auf atmosphärisch dichte Shooter steht und nichts gegen eine kleine Prise Horror hat, der sollte den Metro-Spielen auf jeden Fall eine Chance geben. Das komplette Franchise Bundle ist derzeit bei GOG für weniger als 14 Euro im Angebot und umfasst zudem alle veröffentlichten DLC-Erweiterungen.Mithat Eidos Montreal schon 2011 bewiesen, dass sie die Franchise verstanden haben. Mitsetzte das Team dann die eigene Vision und Story rund um Protagonist Adam Jensen fort – mit einer Menge spielerischer Freiheit und einer Spielwelt, die genau die passende Größe hat.Im Jahr 2029 sind augmentierte Menschen nicht mehr das Erstrebsame, sondern werden von der restlichen Gesellschaft ausgestoßen. Inmitten dieser Zeit ist es nun eure Aufgabe in der Rolle von Adam Jensen einer Verschwörung in Prag auf die Schliche zu kommen. Ganz in der Tradition der Deus Ex-Reihe seid ihr dabei frei, wie ihr in den jeweiligen Missionen vorgeht: Brachial mit einer großen Auswahl von Waffen oder schleichend, ohne dabei jemanden zu töten oder gar gesehen zu werden? Die Wahl liegt ganz bei euch. Zwischendurch erlebt ihr eine spannende Geschichte, die jedoch nicht ganz fertig wurde, da Square Enix einem dritten Teil die Absage erteilte.Dennoch lohnt sich Deus Ex: Mankind Divided und liefert gut 20 bis 30 Stunden feine Unterhaltung in einer atmosphärisch dichten Cyberpunk-Atmosphäre – und das aktuell für 4,50 Euro bei GOG.Während sich das geplante Remake vonimmer weiter verschiebt, kann man auch gut und gerne noch einmal das Original herauskramen. Diesem merkt man dem Zahn der Zeit optisch zwar deutlich an, aber spielerisch weiß das Action-Adventure von 2003 immer noch zu unterhalten.Zugegeben: Die Kämpfe spielen sich aus heutiger Sicht sehr ungelenk und etwas langweilig. Dafür punkten die Sprungpassagen und gelegentlichen Rätseln, die in Kombination mit der praktischen Rückspulfunktion selbst heute noch Spaß machen. Hinzu kommt ein tolle Atmosphäre im Stile von Tausendundeiner Nacht sowie eine sympathische Darstellung des Prinzen von Persien.Da nicht klar ist,könnt ihr euch bei GOG derzeit im Spring Sale Prince of Persia: The Sands of Time richtig günstig sichern. Gerade einmal 2 Euro werden fällig.Natürlich ist das hier übrigens nur eine kleine Auswahl aus dem großen Angebot von GOG.. Da dürfte sicherlich für jeden etwas dabei sein.