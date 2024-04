Großer Post-apocalyptic Sale bei GOG gestartet: Diese Angebote erwarten euch

Amazon Prime Videosist aktuell in aller Munde: Das populäre postapokalyptische Universum erfreut sich derweil auch in seinen ursprünglichen Gewässern der Videospiele an einem zweiten Frühling und beibekommt ihr nun einen passenden Sale serviert.Hier bekommt ihr die drei wohl beliebtesten Titel des-Franchise gerade zu einem deutlich reduzierten Preis geboten. Doch auch weitere eher düster-dystopisch anmutende Vertreter, die sich zwischen radioaktiven Einöden und zügellosen Zombieapokalypsen bewegen, findet ihr imvon GOG.Bei über 170 verschiedenen Titeln, die GOG mit einem fast schon postapokalyptischen Preisverfall versehen hat, verliert man womöglich schnell einmal den Überblick. Selbst, wenn man alleausblendet, bleiben noch fastim aktuellen Angebot der Distributionsplattform übrig. Selbstverständlich könnt ihr euch über die hilfreichenam linken Rand selbst durch den Deal-Dschungel kämpfen, doch das eine oder anderehaben wir im Folgenden schon einmal für euch hervorgehoben:Vor allem, wenn ihr dank der Fallout-Serie von Amazonhabt und nun scharf darauf seid, euer eigenes Abenteuer in den Wastelands zu durchleben, bieten sich die starken Rabatte an. Doch auch ein Blick auf Titel wie ELEX, das demPiranha Bytes entspringt, kann sich für euch bezahlt machen. Und zu einem Preis vonmacht ihr auch mit dem Auftakt dernichts falsch.Wem es aufgrund der stark vergünstigten Preise in den Fingern juckt, der sollte sich besser beeilen: GOGs Post-apocalytpic Sale, bevor die genannten Spiele wieder mit ihrem ursprünglichen Preisschild versehen werden. Wie viel Hype die Amazon-Serie Bethesdas Rollenspielreihe tatsächlich beschert hat,