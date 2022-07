Mass Effect 3: Haupt-Autor berichtet von anderem Ende

Alle Entscheidungen egal

Karpyshyn plaudert aus dem Nähkästchen

Ein neues AMA auf Reddit förderte interessante Antworten vom Autor der Mass-Effect-Videospiel-Serie zu Tage. Laut seinen Aussagen war für Mass Effect 3 ( ab 4,99€ bei kaufen ) ein völlig anderer Abschluss der Story geplant.Drew Karpyshyn, der Chef-Schreiber hinter Mass Effect 1-3, hatte sicherlich keine leichte Aufgabe, diese aber größtenteils mit Bravour gelöst – bis zu einem ganz bestimmten Moment, der die Fans in Aufruhr versetzte: Es ging um das Ende von Mass Effect 3.Denn, anstatt die wichtigen und häufig spielentscheidenden Beschlüsse der Spieler, die in Mass Effect 1 und 2 zu völlig anderen Ausgängen führen konnten, weiter für voll zu nehmen, wurde allen am Ende von Mass Effect 3 das gleiche Ende serviert. Kein Wunder, dass der Ärger groß war und die Fan-Gemeinde in hellem Aufruhr. Daran änderte auch ein leicht abgeändertes Finale nichts, dass den Spielern mit einem nachgeschobenen Update präsentiert wurde.Das Ende des Spiels war nach der langen Reise mit Shepard und seiner Crew sicherlich nicht das, was sich Weltraumreisende erhofft hatten – vielleicht war auch deswegen ein ganz anderer Abschluss für die Story geplant.In einer Frage-Antwort-Runde auf Reddit ließ sich der Story-Autor Drew Karpyshyn ein paar Details entlocken: Laut seinen Aussagen, war noch mitten in der Produktion ein ganz anderes Finale in der Planung. So sollten die Reaper mit Hilfe eines Tricks in die Relays gelockt und diese dann in einer gewaltigen Explosion zerstört werden.Klingt spannend, es gab allerdings ein großes Problem: Mit der Zerstörung der Relays wäre ganz schnell Schluß mit dem Wandeln zwischen den Galaxien gewesen, das Mass Effect-Universum wäre also mit einem Knall auf Erbsengröße geschrumpft. Im Hinblick auf die weiteren Teile des Sci-Fi-Rollenspiels keine gute Idee. Aus diesem Grund wurde das eigentlich geplante Ende verworfen, der Rest ist Geschichte.