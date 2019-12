Vanquish: Gerücht: Remaster für Xbox One gesichtet; 4K/60 fps auf Xbox One X - auch Bayonetta geplant - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. Dezember 2019, 12:25 Uhr:



Bayonetta und Vanquish sollen einzeln sowie als Bundle angeboten werden. Eine Bestätigung vom Sega steht weiterhin aus.



Ursprüngliche Meldung vom 05. Dezember 2019, 11:23 Uhr:



Vanquish TrueAchievements meldet außerdem, dass ein Remaster von Bayonetta ebenfalls in Planung sei. Die Remaster von

wird allem Anschein nach als Remaster für Xbox One erscheinen, denn im Microsoft Store ist eine entsprechende Produktseite entdeckt worden. Die Store-Website ist aktuell noch erreichbar. Bei den "Key Features" wird das Spiel als Remaster für die Xbox One bezeichnet. Auf der Xbox One X soll es in 4K-Auflösung mit 60 fps laufen. Der 18. Februar 2020 wird als Releasetermin genannt. Offiziell angekündigt wurde der Remaster bisher nicht. Ob auch die PlayStation 4 versorgt wird, bleibt abzuwarten.Höchstwahrscheinlich wird diese Version von Vanquish auf der 2017 veröffentlichten PC-Fassung basieren, die bereits 4K-Auflösung, 60 fps und diverse Sprachoptionen bot.Vanquish erschien 2010 auf PlayStation 3 und Xbox 360. Es schnitt in unserem Test mit 88%-Prozent abschnitt: "Ein audiovisuelles Meisterwerk, das auch spielerisch neue Wege geht."Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch PC