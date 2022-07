Star Wars: Knights of the Old Republic: Arbeiten am Remake liegen auf Eis

Ärger im Greenlight-Meeting

Das Remake des Rollenspiels Knights of the Old Republic konnte die Gutachter von Sony und Lucasfilm in einem internen Showcase nicht überzeugen. Die Arbeiten daran wurden vorerst eingestellt.Im September 2021 kündigte Sony eine Neuauflage des Star-Wars-Rollenspiel-Klassikers Star Wars: Knights of the Old Republic ab 1,80€ bei kaufen ) an, die Fans waren natürlich mehr als verzückt. Die Aussicht darauf, die fantastische Reise an der Seite der großmäuligen Roboters HK-47 in neuer Optik und mit einigen spielerischen Quality-of-Life-Verbesserungen auf der Playstation 5 erneut antreten zu dürfen, war einfach zu gut. Doch die Entwicklung scheint nicht zufriedenstellend zu verlaufen.Es ist ein normaler Vorgang während der Entwicklung eines Videospiels: Ab und zu schaut der Geldgeber mal vorbei, um nach dem Rechten zu sehen und sich nach dem aktuellen Stand seiner Investition zu erkundigen. So ging es natürlich auch Aspyr Media, die im Auftrag von Sony gerade am Remake von Knights of the Old Republic werkeln.Die Präsentation scheint nicht gerade erfreulich verlaufen zu sein: Kurz nach dem internen Showcase teilen Sony und Lucasfilm Games mit, dass Aspyr Media nicht länger an dem Spiel arbeiten soll und die weitere Entwicklung vorerst gestoppt wird.Wie es jetzt mit dem Spiel weitergeht, steht in den Sternen. Es ist davon auszugehen, dass nun ein anderes Studio mit der Fertigstellung beauftragt wird, eine offizielle Mitteilung dazu steht allerdings noch aus.