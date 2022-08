Star Wars: Knights of the Old Republic: Embracer verlegt Entwicklung von Aspyr zu Saber Interactive

Aspyr überfordert?

Eine neue Hoffnung

Nachdem das Remake von Knights of the Old Republic vor Kurzem auf unbestimmte Zeit verschoben wurde ( wir berichteten ) wird das Projekt Aspyr jetzt aus den Händen genommen. Neu verantwortlich ist laut Blooberg-Berichten Saber Interactive, die das Rollenspiel bei einem ihrer osteuropäischen Studios entwickeln lassen.Das Remake des legendären Star-Wars-Rollenspiels Knights of the Old Republic wurde im September 2021 auf einem PlayStation Showcase angekündigt und zunächst von Aspyr entwickelt, die zuletzt vor allem Remaster und Umsetzungen von u.a. Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast und Star Wars Episode 1 Racer veröffentlicht haben.Außerdem war das Studio für die Switch-Umsetzung von Knights of the Old Republic 2 verantwortlich, die vor allem durch einen gamebreaking Bug aufgfallen ist. Monatelang war es Spielern nicht möglich das Spiel zu beenden, bevor ein Update im Juli das Problem lösen könnte.LucasFilm und Sony waren bei einer Begutachtung des Projektes nicht zufrieden mit dem Fortschritt an dem seit zwei Jahren in Entwicklung befindlichen Remake. Die Embracer Group stoppte daraufhin die Entwicklung von KOTOR und gab das Projekt jetzt in neue Hände.Bloomberg bezieht sich dabei auf den Jahresbericht von Embracer. In diesem wird davon berichtet, dass ein großes AAA-Projekt den Entwickler gewechselt habe, um die Qualität des Titels zu gewährleisten. Embracer selbst erwartet laut eigener Aussage keine großen Verzögerungen bei der weiteren Entwicklung, es ist aber völlig unklar was genau das bedeutet.Knights of the Old Republic hatte noch kein Release-Date, es ist aber laut Bloomberg davon auszugehen, dass die Entwicklung mindestens zwei weitere Jahre in Anspruch nehmen wird. Ein Release vor 2024 ist also so gut wie ausgeschlossen. Die neuen Verantwortlichen, Saber Interactive, haben zuletzt Spiele wie Snowrunner Vampyr und World War Z entwickelt.