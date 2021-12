Grand Theft Auto 3: War als Exklusivtitel für die Xbox im Gespräch

Der Release von Grand Theft Auto 3 ( ab 3,99€ bei kaufen ) liegt mittlerweile zwar fast genau 20 Jahre zurück. Dennoch kommt das Open-World-Actionspiel dieser Tage wieder in die Schlagzeilen - und das nicht nur wegen der technisch zum Start eher biederen Wiederveröffentlichung im Rahmen der Sammlung Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition . Denn auch in der Dokumentation "Power On" , die sich mit der Historie der Xbox beschäftigt, wird ein interessantes Detail verraten: Grand Theft Auto 3 wäre beinahe ein Exklusivspiel für die erste Xbox-Konsole geworden.Wie aus dem dritten Kapitel der Doku hervorgeht, stellte sich im Jahre 2001 ein damals kleines Team mit einem Pitch bei Microsoft vor, um ein Spiel für einen potenziellen Exklusiv-Release anzubieten. Microsoft erteilte jedoch eine Absage und dürfte es rückblickend sicherlich bereuen. Denn bei dem Team handelte es sich um niemand geringeres als Rockstar Games, bei dem Pitch ging es um GTA 3. Microsoft war damals nicht davon überzeugt, dass Rockstar seine Visionen würde umsetzen können und auch die vergleichsweise mäßigen Verkaufszahlen der zweidimensionalen Vorgänger trugen nicht sonderlich dazu bei, ein großes Interesse zu wecken.Wir wissen mittlerweile natürlich, welchen Verlauf die ganze Sache nach dieser Ablehnung nahm. Rockstar Games wurde bei Sony vorstellig und erhielt nach einigen Verhandlungen den Zuschlag. Somit kam Grand Theft Auto 3 im Oktober 2001 zeitexklusiv für die PS2 auf den Markt und wurde ein riesiger Verkaufshit. Erst zwei Jahre später erschien das Open-World-Actionspiel auch für die erste Xbox-Konsole.