Grand Theft Auto 3: Entwickler lüftet Geheimnis um das berühmte Mond Easter Egg

GTA 3: Wegen Uneinigkeit gibt mehrere Mond-Größen





The artists gave me a texture for the moon in gta3.



I placed the moon in the sky, made sure it was visible at night and that it was a reasonable size.

A few days later 4 artists were at my desk asking me to change the size of the moon.

"No problem" I said.



It turned out they… pic.twitter.com/EseRI9jo6H



— Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) February 14, 2024

Differenz in Luft aufgelöst

Die Älteren unter den Lesern werden es vermutlich kennen: Wer auf denschießt, der verändert diedes Erdtrabanten. Natürlich nicht im echten Leben, sondern inoderAber wie ist es überhaupt zu diesemgekommen? Immerhin dürfte ja wohl kaum ein Entwickler ganz bewusst einen sich in seiner Größe veränderbaren Mond eingebaut haben – oder? Nach über 20 Jahren hat nun der Erfinder des Easter Eggs das Geheimnis gelüftet.Auf Twitter nahm sich vor wenigen Tagendie Zeit, um über den Mond und dessen physische Kuriosität in GTA 3 aufzuklären. Vermeij war von 1995 bis 2009 bei Rockstar Games tätig und verdiente sich seine Brötchen seinerzeit alsfür fast alle großen GTA-Projekte. Er ist auch derjenige, der für das Mond Easter Egg zuständig war, wenn auch nicht unbedingt freiwillig.Angefangen, so Vermeij, hat alles mit einer, die er in GTA 3 einbaute und dafür sorgte, dass er nachts sichtbar war. "Ein paar Tage später standen vier Grafiker an meinem Schreibtisch und haben mich gebeten, die Größe des Mondes zu ändern", so der Ex-Rockstar-Mitarbeiter weiter. An und für sich kein Problem, aber die Kollegen konnten sich nicht wirklich auf eine Größe einigen.Zwei wollten ihn kleiner und somit realistischer halten, die anderen wollten ihn lieber größer und filmreifer haben – es kam zu. "Das ging ein Weilchen so weiter, und ich schlug vor, die Größe des Mondes im Spiel variabel zu gestalten. Auf diese Weise konnten sie in ihrer eigenen Zeit eine Entscheidung treffen und mich über das Ergebnis informieren. Da ich an dem Scharfschützengewehr gearbeitet habe, habe ich es so gemacht, dass der Mond durch 3 Größen (klein, mittel, groß) wechselt, wenn der Spieler auf ihn schießt."Eigentlich war dieses "Feature" nur für diegedacht, aber da sich die Kollegen nie wieder bei ihm gemeldet haben, hat Vermeij es schlussendlich einfach drin gelassen. Gestört hat es ja offenbar niemanden, denn auch in Vice City und San Andreas war es weiterhin möglich, den Mond zu vergrößern beziehungsweise zu verkleinern.Der Rest ist Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Der sich verändernde Mond gehört bis heute zu einem derder Videospielgeschichte. Inundist es allerdings nicht mehr enthalten und wir wagen mal die gewagte These, dass auch inder Mond so bleibt, wie er ist. Offiziell werden wir