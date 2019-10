World of Tanks: Raytracing-Schatten (auf Panzer) mit DirectX 11 - 4Players.de

Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC) Screenshot - World of Tanks (PC)

Wargaming möchte bekanntlich Raytracing-Schatten in World of Tanks einbauen, die sich allerdings auf die Panzer beschränken werden. Die Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit Intel realisiert und benötigt keine Grafikkarten mit dedizierter Raytracing-Beschleunigung, sondern lediglich eine DirectX-11-Grafikkarte. Interessierte Nutzer können die neuen Grafikeffekte in einer herunterladbaren Demoversion ausprobieren ( zum Download )."Die Berechnung von Schatten durch Raytracing ermöglicht eine physikalisch korrekte Darstellung weicher Schatten, welche in dieser Form vorher nicht denkbar gewesen wären. In enger Zusammenarbeit mit dem Intel Advanced Rendering Engineering Team konnten die Technik-Experten von Wargaming eine revolutionäre Lösung entwickeln, die eine Berechnung von Schatten durch Prozessor und Grafikkarte ermöglicht. Die einzigartige Besonderheit dieser Lösung sind Raytracing-Effekte mit normalen DirectX-11-Grafikkarten, welche eigentlich nicht für Raytracing-Effekte vorgesehen sind", schreibt Wargaming. "Die aktuelle Version der Ray-traced-Shadows basiert auf dem World-of-Tanks-Update-1.6. Das hierfür genutzte Concurrent Rendering wurde bereits in Zusammenarbeit mit Intel in Update 1.4 eingeführt und dient als Fundament der heute vorgestellten Technik.""Raytracing ist eine wahre Revolution der Videospiel-Grafik, welche vor unseren Augen stattfindet - und Wargaming ist Teil dieser Revolution", sagt Bronislav Sviglo, Render Team Lead für World of Tanks. "Die Entwicklung der Ray-traced-Shadows-Technologie in Zusammenarbeit mit dem Team von Intel ist nur der Anfang. Die Spieler können ab sofort einen ersten Blick auf die Früchte unserer Kooperation werfen und die World of Tanks enCore RT Demo herunterladen."Letztes aktuelles Video: Raytracing