World of Tanks: Wargaming führt Battle Pass für seine Panzergefechte ein

Wargaming hat einen Battle Pass für die PC-Version von World of Tanks angekündigt, dessen erste Saison vom 12. März bis zum 10. Juni 2020 laufen wird: "Der World of Tanks Battle Pass enthält Haupt- und Elite-Herausforderungen, mit Belohnungen sowie zahlreichen Extras für jeden Stufenaufstieg. Die Haupt-Herausforderung umfasst insgesamt 45 Stufen und schaltet auf der höchsten Stufe einen von zwei einzigartigen Kommandanten frei. Diese verfügen nicht nur über genügend Erfahrungspunkte für drei Fähigkeiten, sondern bringen auch noch je einen exklusiven 3D-Stil für eines der beiden Spezialfahrzeuge (Super Conqueror oder Object 277) mit.Nach Abschluss beginnt automatisch die Elite-Herausforderung und bietet weitere 100 Stufen, mit noch hochwertigeren Belohnungen für die fleißigsten Spieler wie Premium-Zeit, besondere kosmetische Anpassungen und vieles mehr. Zusätzlich erhalten die Spieler ein dynamisches Elite-Abzeichen, dass leicht erkennen lässt, wie weit man im Elite-Rang fortgeschritten ist.Um das Maximum aus dem World of Tanks Battle Pass zu holen, haben die Spieler die Möglichkeit einen verbesserten Battle Pass zu erwerben, um die bestmöglichen Belohnungen für jede Stufe der Haupt- und Elite-Herausforderungen zu erhalten. Der verbesserte Battle Pass kann zu jeder Zeit innerhalb der laufenden Saison erworben werden.Jedes Zufallsgefecht, mit Ausnahme der 30-gegen-30 Großgefechte, gewährt Fortschrittspunkte für den World of Tanks Battle Pass. Diese Punkte errechnen sich aus den gewonnenen Erfahrungspunkte und der finalen Position in der Rangliste nach einem Gefecht. Dementsprechend können die Spieler selbst bei einer Niederlage im Battle Pass voranschreiten.Der Battle Pass für das kostenlose Action-MMO World of Tanks ist ab 12. März für alle Spieler Windows-PC und Mac verfügbar. Weitere Battle-Pass-Saisons sind in Vorbereitung, Details dazu folgen. Zur Teilnahme wird ein Fahrzeug der Stufe VI (oder höher) im Fuhrpark benötigt. Darüber hinaus ist eine kostenpflichtige Version des Battle Pass erhältlich, welche mehr und hochwertigere Belohnungen beim Stufenaufstieg ermöglicht."Letztes aktuelles Video: Battle Pass