World of Tanks: Events zum zehnjährigen Jubiläum

Wargaming bereitet sich auf den zehnten Jahrestag von World of Tanks vor. Das Action-MMO startete am 12. August 2010 und zählt seither über 160 Millionen Spieler. Ab dem 22. April warten Herausforderungen, spielbare Rückblicke und Belohnungen auf alle WoT-Spieler auf dem PC und Mac. Die entsprechende Event-Website findet ihr hier "Diese Jubiläums-Monate sind in fünf monatliche Akte aufgeteilt, die sich auf die Meilensteine von jeweils zwei Jahren der World-of-Tanks-Geschichte beziehen. So feiert der Allgemeine Chat im ersten Akt seine Rückkehr und lässt Spieler bis zum 29. April in den Genuss kommen, sich in Zufallsgefechten nicht nur mit dem eigenen, sondern auch mit dem gegnerischen Team auszutauschen. Darüber hinaus bekommen alle Spieler in jedem der fünf Akte die Möglichkeit zahlreiche thematische Herausforderungen zu meistern, um an begehrte Jubiläums-Münzen zu gelangen. Mit dieser neuen und zeitlich begrenzten Spiel-Währung können exklusive kosmetische Anpassungen und weitere InGame-Gegenstände in World of Tanks erworben werden", schreibt der Publisher."Für das Team und mich haben wir in den letzten 10 Jahren mehr als nur ein erfolgreiches Spiel gemacht - es ist zu einer großen, globalen Familie geworden. Im Namen des World of Tanks-Teams möchte ich mich für all die Jahre ganz herzlich bei unseren Spielern bedanken. Sie haben in den verschiedensten Phasen der Entwicklung zu uns gehalten und dabei geholfen, eines der unvergesslichsten MMOs in der Gaming-Geschichte zu erschaffen. Als Dank können die Spieler nun zahlreiche Events, Missionen und erstaunliche Preise zur Feier der vergangenen 10 Jahren bekommen. Gemeinsam können wir auch weiterhin aufregende Dinge vollbringen, also lasst die Party beginnen", sagt Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks.Letztes aktuelles Video: 10-jaehriges Jubilaeum