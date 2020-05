World of Tanks: Update bringt frischen PvE-Modus und Berlin-Karte

Wargaming veröffentlicht heute den Spielmodus "Road to Berlin" für den Panzer-Shooter World of Tanks . Darin treten Spieler gegen computergesteuerte Gegner an. Der neue Modus steht vom 04. bis 18. Mai kostenlos zur Verfügung, um den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa zu Ehren - so die Pressemitteilung:"In Road to Berlin schließen sich die Spieler einer von fünf Einheiten an, um gemeinsam auf der Seite der sowjetischen, US-amerikanischen oder britischen Streitkräfte ins Gefecht zu ziehen. Unter dem Einsatz einzigartiger Fähigkeiten wie Luft- und Artillerieschläge oder spezieller Munition müssen die Spieler unterschiedliche und aufeinanderfolgende Missionsziele auf vier neuen Karten erfüllen. Die Spieler müssen in Road to Berlin spezielle Gebiete erobern und anschliessend verteidigen oder bestimmte gegnerische Ziele ausschalten. Nur Spieler, die mit ihren vier anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten und gemeinsame Taktiken entwerfen, werden auch erfolgreich sein.Die Gefechte werden auf vier Karten stattfinden, die speziell für Road to Berlin entworfen wurden; einschließlich der brandneuen Berlin-Karte. Die ersten drei Karten sind ab dem 04. Mai spielbar; die Berlin-Karte wird erst am späten Abend des 08. Mai verfügbar sein, dem offiziellen Zeitpunkt, an dem vor 75 Jahren die Waffen schwiegen.'Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Mit dem Road to Berlin genannten PvE-Modus möchten wir die Menschen auf der ganzen Welt an diesen Tag erinnern', erklärt Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks.Während Spieler die Road to Berlin voranschreiten, erhalten sie einzigartige Belohnungen wie kosmetische Anpassungen, Ausrüstungsgegenstände und eine spezielle Medaille. Spieler, die sich auf der Road to Berlin beweisen, werden mit dem Hauptpreis belohnt: dem mächtigen sowjetischen schweren Panzer IS-2 mit Abstandspanzerung.Road to Berlin ist ab sofort in World of Tanks enthalten und kann kostenlos auf dem Windows-PC sowie Mac OS heruntergeladen und gespielt werden. Weitere Informationen zu Road to Berlin und World of Tanks finden Sie auf der offiziellen Webseite ."Letztes aktuelles Video: 10-jaehriges Jubilaeum