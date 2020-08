World of Tanks: Update 1.10 steht an: Neues Kommunikationssystem, Zubehör 2.0 und Perlenfluss-Überarbeitung

Wargaming hat das bisher umfangreichste Update des Jahres für World of Tanks (PC und Mac) angekündigt. Es umfasst ein neues Kommunikationssystem und eine grundlegende Vereinfachung des Zubehör-Systems. Des Weiteren wird die Karte "Perlenfluss" überarbeitet und ein neuer polnischer Forschungsbaum mit sechs mittleren Kampffahrzeugen hinzugefügt. Das Update soll "sehr bald" zur Verfügung stehen. Das Change-Log von Version 1.10 findet ihr hier "Das neue non-verbale Kommunikations-System macht es Einsteigern in World of Tanks leichter, die Taktiken ihrer Teamkameraden zu verstehen und direkt darauf zu reagieren. Veteranen profitieren zudem von einer deutlich übersichtlicheren Oberfläche und einem intelligenten Ping-System, das wertvolle Informationen über das angepingte Objekt auf einen Blick bietet und die non-verbale Absprache effizienter macht als je zuvor", erklären die Entwickler. "Mit dem Zubehör 2.0 getauften System für optionale Einbauten, bekommen die Spieler eine überarbeitete und vereinfachte Methode, um ihre Vehikel an den eigenen Spielstil anzupassen. Dazu wurde die Auswahl aller Zubehörteile vereinfacht und in die vier übersichtlichem Kategorien Feuerkraft, Überlebensfähigkeit, Beweglichkeit und Aufklärung unterteilt. Nun ist auf dem ersten Blick klar, wie sich die Boni des jeweiligen Zubehörs auswirken werden. Verschiedene Versionen desselben Zubehörtyps gehören somit der Vergangenheit an. Als zusätzlicher Anreiz gerade für neue Spieler wurden die Zubehörkosten für die niedrigen und mittleren Stufen reduziert.""1.10 ist das größte Update von World of Tanks seit der Veröffentlichung von 1.0 im Jahr 2018", erklärt Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks. "Der größte Teil davon ist das neue Ausrüstungssystem. Die aktuelle Version ist nun seit 10 Jahren im Spiel und benötigte definitiv eine Überarbeitung. Dank der neuen und verbesserten Ausrüstungsgegenstände werden die Spieler nun viel mehr mit ihren Kampffahrzeugen experimentieren können."